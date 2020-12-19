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    ⚽ РПЛ. 19-й тур завершился, лига ушла на зимнюю паузу. «Зенит» – лидер

    Накануне, 18 декабря, состоялся заключительный матч 19-го тура чемпионата России.

    В Саранске на «Мордовия Арене» встретились «Тамбов» и «Урал» (1:1). Этот матч стал последним в первой части сезона РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эль Кабир, 29; 1:1 – Онугха, 45+1.

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 87; 1:3 – Козлов, 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Берг, 22.

    Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

    Ротор – Арсенал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Жуниор, 81 (с пенальти).

    Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

    Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

    Зенит – Спартак – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2020 01:05
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 20 декабря 2020, 10:56

      При всём уважении ,а где Петржела? Ржет в подпольном казино? Заметил , как осечка Зенита так он тут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: 0

      caier2544 19 декабря 2020, 15:34


      Зацените мои голые фоточки, лайкай и общайся с такими как я (ми развратные и жаждим секса) ----- http://bit.do/chpoking

      -2
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      Рейтинг: +5253

      Каратель 19 декабря 2020, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо в слове лидер первую букву на П заменить, тогда норм будет))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +445

      mikatv > Каратель 19 декабря 2020, 17:16

      Так у тебя если первую букву на М заменить будет самое то.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 19 декабря 2020, 11:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит не лидер, он пока впереди,
      Есть пяток команд, что его могут дойти.
      Хорошо бы быть весной на пьедестале,
      Но Спартак по любому Чемпион!
      Кабаны из стали.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +6967

      mamba9090909 > subbotaspartak 19 декабря 2020, 12:36

      Интересно! А лидер кто? Во всех гонках, тот, кто впереди, тот ЛИДЕР, а на финише, тот, кто впереди, тот ЧЕМПИОН.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6967

      mamba9090909 19 декабря 2020, 10:42

      После 10 тура я говорил, что 16 - 17 декабря станет ясно, who is who. Время пришло и стало ясно, Зенит, ЦСКА, Краснодар останутся лидерами до конца чемпионата. Дальше - Динамо, Сочи, Ростов.......

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 19 декабря 2020, 05:39

      А последний то тур очень крутым выдался. За разборками Зенита со Свинарником и коней с Сельмашем, многие не обратили внимания на, весьма вероятно, лучший матч первой части чемпионата. Второй тайм Химки-Локо. Это было нечто. Было такое впечатление что Локо находится под прессом то ли Баварии, то ли МЮ. А Конате ... почему то вопрос вертелся - откуда тут Лукаку объявился? В натуре, очень и очень круто было. Вот, тебе и Черевченко! Чутка подбросили ему возможностей и сразу очень заметный результат.
      Хорошее подтверждение того, что нужен более справедливый вариант финансирования лиги. Все команды РПЛ должны иметь равное финансирование. А более высокие доходы более успешных по результатам команд должны обеспечиваться исключительно из премиального фонда. Тогда лига получит мощный импульс к развитию.

      8
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      ...
      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 > зинет недоклуб 19 декабря 2020, 10:36

      Приличного Свиновода и то найти не можете.
      Так что уткнись рылом в корыто и не хрюкай.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11255

      knikos > зинет недоклуб 19 декабря 2020, 15:26

      Обиделся и потому возбудился ? На правду не стОит обижаться , к тому же на обиженых кладут ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      mikatv > knikos 19 декабря 2020, 17:19

      Да не, судя по аватарке, он на Зенит др..чит. Аж конец сточил от усердия.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Дедуктор 20 декабря 2020, 10:46

      Создание фонда, как вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 19 декабря 2020, 01:25

      (п)идер

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11255

      knikos > Вальдемар IV 19 декабря 2020, 15:26

      Интересное у тебя имя ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100929

      zigbert 18 декабря 2020, 15:13

      По сюжету самым интересным получился матч Химки-Локомотив.

      5
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      ...
      Рейтинг: +445

      mikatv > zigbert 19 декабря 2020, 17:19

      Второй тайм особенно, когда у проводниц уголек закончился и они встали.

      1
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      Рейтинг: +67544

      portero 17 декабря 2020, 21:34

      Ростов с ЦСКА не выдержал, нарушил хозяйский тур побед

      2
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 17 декабря 2020, 14:45

      Мне Уфу немного жалко...

      0
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