⚽ РПЛ. 19-й тур завершился, лига ушла на зимнюю паузу. «Зенит» – лидер

Накануне, 18 декабря, состоялся заключительный матч 19-го тура чемпионата России.

В Саранске на «Мордовия Арене» встретились «Тамбов» и «Урал» (1:1). Этот матч стал последним в первой части сезона РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 29; 1:1 – Онугха, 45+1.

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 87; 1:3 – Козлов, 90.

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Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Берг, 22.

Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

Ротор – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жуниор, 81 (с пенальти).

Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

Зенит – Спартак – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.

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