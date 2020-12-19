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  • ⚽ РПЛ. 19-й тур завершился, лига ушла на зимнюю паузу. «Зенит» – лидер

⚽ РПЛ. 19-й тур завершился, лига ушла на зимнюю паузу. «Зенит» – лидер

19 декабря 2020, 01:05
43

Накануне, 18 декабря, состоялся заключительный матч 19-го тура чемпионата России.

В Саранске на «Мордовия Арене» встретились «Тамбов» и «Урал» (1:1). Этот матч стал последним в первой части сезона РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 29; 1:1 – Онугха, 45+1.

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 87; 1:3 – Козлов, 90.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Берг, 22.

Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

Ротор – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жуниор, 81 (с пенальти).

Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

Зенит – Спартак – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Арсенал Сочи Динамо Зенит Спартак Краснодар Уфа Химки Локомотив Ростов ЦСКА Ахмат Рубин Тамбов Урал
Комментарии (43)
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Закат ЕдРа
1608114603
Судьи, Вары, кабинеты. На потеху терпилойдам. наши фанаты это как туземцы в рабстве. Царь плохой, грабит, унижает народ. Но поддерживает клуб и уже туземцы рвут глотки. Получая победы со вкусом какашек бакланьих.
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paracetamol
1608121541
Сочи и Зенит должны выиграть! Зенит в ЛЧ, Сочи в ЛЕ!
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dim29
1608165359
уже давно не смотрю наш футбол ,т.к газпром всё спортивное убил на х.й на корню,реально ставь против спартака в матчах сочи и зенит,не ошибёшься,обнулённый сзади контролит.
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Дедуктор
1608174280
За разборками "Зенита" со "Свинарником" и "Сочей" с "Днищем" как то не заметили реального спортивного чуда. "Ротор" практически из беспросветного дна вылез. Из "Марианской впадины" (да что ты - из Марсианской!), практически, поднялся. Мой респект этой очень нужной для РПЛ команде!
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monser08
1608181939
И шо, Спартак ещё не подал жалобу на отвратительное судейство???? ох не к добру это, или к снегопадам или землетрясение.
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zigbert
1608293587
По сюжету самым интересным получился матч Химки-Локомотив.
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Дедуктор
1608345594
А последний то тур очень крутым выдался. За разборками Зенита со Свинарником и коней с Сельмашем, многие не обратили внимания на, весьма вероятно, лучший матч первой части чемпионата. Второй тайм Химки-Локо. Это было нечто. Было такое впечатление что Локо находится под прессом то ли Баварии, то ли МЮ. А Конате ... почему то вопрос вертелся - откуда тут Лукаку объявился? В натуре, очень и очень круто было. Вот, тебе и Черевченко! Чутка подбросили ему возможностей и сразу очень заметный результат. Хорошее подтверждение того, что нужен более справедливый вариант финансирования лиги. Все команды РПЛ должны иметь равное финансирование. А более высокие доходы более успешных по результатам команд должны обеспечиваться исключительно из премиального фонда. Тогда лига получит мощный импульс к развитию.
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mamba9090909
1608363753
После 10 тура я говорил, что 16 - 17 декабря станет ясно, who is who. Время пришло и стало ясно, Зенит, ЦСКА, Краснодар останутся лидерами до конца чемпионата. Дальше - Динамо, Сочи, Ростов.......
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subbotaspartak
1608366458
Зенит не лидер, он пока впереди, Есть пяток команд, что его могут дойти. Хорошо бы быть весной на пьедестале, Но Спартак по любому Чемпион! Кабаны из стали.
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Каратель помойников
1608375981
Надо в слове лидер первую букву на П заменить, тогда норм будет))
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