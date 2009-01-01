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    Джикия, Фернандес, Гилерме и Луценко – среди номинантов на премию «Джентельмен года»

    Газета «Комсомольская правда» представила список претендентов на премию «Джентльмен года».

    Номинантами в этом году стали Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»), Павел Погребняк (в прошлом сезоне играл за «Урал»), Юрий Газинский («Краснодар»), Матиас Норманн («Ростов») и Евгений Луценко («Арсенал»).

    • Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
    • В 2019 году премию получил защитник «Зенита» Юрий Жирков.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3858

      житель СПб 12 минут назад

      Без всякой "вони" от зенитовцев - не не хамоватый костолом Джикия должен быть в этом списке. И, кстати, среди игроков Зенита есть люди, которые могли бы быть в этом перечне. Например, Михаил Кержаков - вот никогда с его участием скандалов не слышал. А так - мне и Фернандес, и Гилерме импонируют. Луценко что-то совсем малоизвестен (мне, во всяком случае).

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      Рейтинг: +8476

      paracetamol 28 минут назад

      Костолом Жикия? Ну-ну!

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      Рейтинг: +1757

      Евгений Агеев 50 минут назад

      А оценивается профессиональная деятельность или личная жизнь тоже. Некоторые либо в одной части, либо в другой не дотягивают до Джентльмена года ))

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      Рейтинг: +2383

      vsespartak01 54 минуты назад

      здесь нет из зенита?ждите вонь парацетамолов гандошей и всякой падали!он здесь рядом!

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