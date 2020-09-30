Джикия, Фернандес, Гилерме и Луценко – среди номинантов на премию «Джентельмен года»

Газета «Комсомольская правда» представила список претендентов на премию «Джентльмен года».
Номинантами в этом году стали Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»), Павел Погребняк (в прошлом сезоне играл за «Урал»), Юрий Газинский («Краснодар»), Матиас Норманн («Ростов») и Евгений Луценко («Арсенал»).
- Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
- В 2019 году премию получил защитник «Зенита» Юрий Жирков.
Источник: «Комсомольская правда»