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    Иванова назначили на матч «Рубин» – «Локомотив», Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи»

    РФС назначил судей на первый тур РПЛ. Заключительный матч в Казани доверили обслуживать Сергею Иванову. Полный список выглядит так.

    «Химки» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Анохин.

    «Тамбов» – «Ростов»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Лапочкин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Арсенал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Спартак» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Еськов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Урал» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Ротор» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Николай Ерeмин, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Рубин» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Николай Волошин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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