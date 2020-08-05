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  • Иванова назначили на матч «Рубин» – «Локомотив», Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи»

Иванова назначили на матч «Рубин» – «Локомотив», Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи»

5 августа 2020, 21:33
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РФС назначил судей на первый тур РПЛ. Заключительный матч в Казани доверили обслуживать Сергею Иванову. Полный список выглядит так.

«Химки» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Анохин.

«Тамбов» – «Ростов»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Лапочкин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Еськов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Владимир Овчинников.

«Урал» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Ротор» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Николай Ерeмин, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Николай Волошин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Тамбов Ростов Уфа Краснодар Арсенал Ахмат Спартак Сочи Урал Динамо Ротор Зенит Рубин Локомотив Казарцев Василий Иванов Cергей
Комментарии (5)
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glofoffswodush
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paracetamol
1596689711
Казарцев опять же питерский. Вот вою будет свинячьего, если Сочи их вынесут!
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paracetamol
1596703515
Самого убого судью на матч Зенита поставили. Помнится, как он пен и желтую дал, а потом все отменил. Слепошарый, а ведь в 5 метрах стоял!
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