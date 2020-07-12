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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Уралом», ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

    Завершится игровая программа в Краснодаре, где одноименная команда примет «Урал», полуфиналиста Кубка России.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    12 июля

    Краснодар – Урал (Екатеринбург)

    12 июля, 20:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 15 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 24 (с пенальти).

    Оренбург – Ростов – 0:0

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

    Текстовая онлайн-трансляция

    11 июля

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    12.07.2020 17:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 июля 2020, 18:38

      Судя по результатам-футболисты просто не хотят играть, просто отбывают номера......

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 июля 2020, 17:35

      Если сегодня Ростов проиграет Оренбургу то вся футбольная политика Ростовского губернатора будет ясна,мутит что то этот гад!

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 12 июля 2020, 09:14

      Больше всего умиляют слова спартачей - ".......мы прогрессируем.....", ".......мы движемся в правильном направлении......"..................)))

      4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > mamba9090909 12 июля 2020, 17:42

      Они так видят!!! Сам себя не похвалишь - кто тогда?

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 июля 2020, 08:10

      Зенит теперь очки раздаривать будет вторым или третьим составом. Разве это справедливо?

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 июля 2020, 07:15

      "привет" всем наивным глупцам зудящим про молодую команду и перспективного тедеско ((((((( , как бы в этой "молодости" и "перспективности" не зависнуть ((((((

      2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 12 июля 2020, 05:12

      нуу очмырились поросята, - ака невидаль! Сочанфты , комманада сильная...

      4
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 11 июля 2020, 19:12

      Цирк,титры вар-фол вне штрафной и ....подается угловой.

      1
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      Рейтинг: +458

      Йост 11 июля 2020, 14:40

      Ахмат возьмет сегодня 3 очка. Состав Зенита будет состоят из игроков, которые не внесли особый вклад в победах Зенита в чемпионате России. Это приказ сверху, чтобы оставить Ахмату прописку в РПЛ. На каких условиях они могут договориться, да на любых, хотя бы сойдутся на том, чтобы Ахмат в следующем сезоне вернул эти 3 очка.

      1
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      Рейтинг: +458

      Йост > Alimpasha 11 июля 2020, 15:39

      Как только объявят составы команд, то сразу и будет ясно. Чтобы как-то объяснить свой слабый состав, Зенит сошлется на то, что они уже чемпионы и ведущим игрокам надо бы дать отдохнуть. Это всего лишь отговорка, чтобы не заподозрить команду в сговоре.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 июля 2020, 12:15

      Ну что, сегодня последний матч наверное у Тедеско!? Или все-таки до конца сезона доработает!?

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Сильвербой 11 июля 2020, 13:18

      Точнее сказать до конца сезона отсидит на трибуне. В случае сегодняшнего поражения будет железная отмазка. В виду дисквалификации и не знания языка, не смог в полном объеме руководить командой.

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > ilichkadr 11 июля 2020, 14:51

      какая отмазка?никакой отмазки!ваще никакой надежды на благоприятный исход!

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > vsespartak01 11 июля 2020, 15:25

      Я рад, что ты это понимаешь.

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > ilichkadr 11 июля 2020, 15:35

      ну что есть то есть!я же не буду как ваши орать гы гы и позор зениту!в этом виноват зенит!вот не было бы как раньше их можно было нормально общаться и спорить!вот уже прибежал один ваш придурок!вот так вот!слово за слово и понеслась грязь!а не было бы этих бездарей ....ну ты понял!

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 11 июля 2020, 11:35

      что то не уверен в победе спартака в этих последних играх и кубке!но все равно пожелание побед в оставшихся играх!

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