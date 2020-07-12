⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Уралом», ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Завершится игровая программа в Краснодаре, где одноименная команда примет «Урал», полуфиналиста Кубка России.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
12 июля
Краснодар – Урал (Екатеринбург)
12 июля, 20:30 мск
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Филипп, 15 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 24 (с пенальти).
Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.
11 июля
Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.
Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.