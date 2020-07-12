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  • ⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Уралом», ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Уралом», ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

12 июля 2020, 17:10
21

Завершится игровая программа в Краснодаре, где одноименная команда примет «Урал», полуфиналиста Кубка России.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

12 июля

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

12 июля, 20:30 мск

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Филипп, 15 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 24 (с пенальти).

Оренбург – Ростов – 0:0

Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

11 июля

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Уфа Спартак Динамо Рубин Сочи Ахмат Тамбов Оренбург Крылья Советов Арсенал Урал
Комментарии (21)
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vsespartak01
1594456543
что то не уверен в победе спартака в этих последних играх и кубке!но все равно пожелание побед в оставшихся играх!
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Сильвербой
1594458953
Ну что, сегодня последний матч наверное у Тедеско!? Или все-таки до конца сезона доработает!?
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Йост
1594467611
Ахмат возьмет сегодня 3 очка. Состав Зенита будет состоят из игроков, которые не внесли особый вклад в победах Зенита в чемпионате России. Это приказ сверху, чтобы оставить Ахмату прописку в РПЛ. На каких условиях они могут договориться, да на любых, хотя бы сойдутся на том, чтобы Ахмат в следующем сезоне вернул эти 3 очка.
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волчарик
1594483966
Цирк,титры вар-фол вне штрафной и ....подается угловой.
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anjaneri
1594519932
нуу очмырились поросята, - ака невидаль! Сочанфты , комманада сильная...
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Sviro
1594530603
Зенит теперь очки раздаривать будет вторым или третьим составом. Разве это справедливо?
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mamba9090909
1594534490
Больше всего умиляют слова спартачей - ".......мы прогрессируем.....", ".......мы движемся в правильном направлении......"..................)))
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kazak161
1594564529
Если сегодня Ростов проиграет Оренбургу то вся футбольная политика Ростовского губернатора будет ясна,мутит что то этот гад!
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нейтральныйкакникто
1594568306
Судя по результатам-футболисты просто не хотят играть, просто отбывают номера......
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