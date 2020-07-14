Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Сочи - Спартак

11.07.2020, Суббота, 20:30 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 28 тур Сочи - Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
13 июля, суббота 19:00 Спартак 1:0 Сочи
Товарищеские матчи 2019

22 июня, суббота 11:00 Спартак 7:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +1871

    Александ1982 12 июля 2020, 18:01

    просто ***, пойду стакан махну за такой счет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 12 июля 2020, 16:37

    Офигеть! Только сегодня посмотрел результаты. Других слов нет. В Спартаке упадок сил?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Сергёга 11 июля 2020, 22:31

    Пока Федуна не выгонят сраной метлой, команда не будет. Как это болейщики не поймут????? Почему этот руководит до сих пор командой?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Сергёга 11 июля 2020, 22:33

    Федун хозяин, возможно и рад кому-нибудь продать Спартак, но покупателя на сегодняшний день нет.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +81

    pld > Сергёга 11 июля 2020, 22:41

    А кто тогда кормить будет?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2099

    upiter622 11 июля 2020, 22:28

    Мда,действительно позорище!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +81

    pld > upiter622 11 июля 2020, 22:41

    Бей-беги.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner 11 июля 2020, 22:28

    Ну что, успеет спартак вылететь в пердив в этом году? )))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Mariner 11 июля 2020, 22:31

    Не, не успеет, 2 игры осталось. Оренбург уже в ФНЛ, Крылья под вопросом.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +81

    pld > ilichkadr 11 июля 2020, 22:38

    Жаль

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Сергёга 11 июля 2020, 22:26

    Им только во 2 лиге с малышами по полю ходить.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 11 июля 2020, 22:26

    По сегодняшней игре можно сказать, что Спартаку не повезло. Так бывает......

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +81

    pld > ilichkadr 11 июля 2020, 22:39

    Везёт тому, кто везёт

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2086

    alll-333 11 июля 2020, 22:25

    Вот так...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Сергёга 11 июля 2020, 22:24

    Слов больше нет! В команде больше ничего нет! Кого понабрали??? Что за тренер? Что за постановка игры? Ничего нет!!!!!!!!!!!!!! Хороших продают, выгоняют, а дерьмо не понять какое набирают...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner 11 июля 2020, 22:17

    Спартачи перед матчем стояли на коленях в поддержку neгров? Стоять на коленях в их стиле

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 