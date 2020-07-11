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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Спартак
Сочи - Спартак: обзор матча 11 июля 2020
Сочи
11.07.2020, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
23'
П. Маслов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак
Желтая карточка
А. Кокорин
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Н. Рассказов
89'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Замена
А. Карапетян
️️️️
Д. Полоз
76'
Желтая карточка
Т. Маргасов
63'
58'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Н. Рассказов
58'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Н. Умяров
50'
Желтая карточка
Н. Умяров
Желтая карточка
Д. Полоз
41'
30'
Желтая карточка
Айртон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Маслов
23'
Желтая карточка
М. Мевля
19'
Желтая карточка
К. Заика
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Кирилл Заика
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Сочи
41
Сергей Самок
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
20
Гус Тил
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Заболотный
3
Набиуллин
32
Мевля
99
Новосельцев
34
Маргасов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
77
Мостовой
7
Полоз
9
Кокорин
3-3-1-1-2
98
Максименко
39
Маслов
2
Жиго
14
Джикия
18
Умяров
33
Крал
6
Айртон
47
Зобнин
15
Рассказов
7
Соболев
9
Понсе
7
Полоз
87
Карапетян
87
Карапетян
7
Полоз
18
Умяров
17
Ларссон
17
Ларссон
18
Умяров
15
Рассказов
27
Мирзов
27
Мирзов
15
Рассказов
Остались в запасе
Сочи
Спартак
11
Андрей Боковой
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
22
Анатолий Немченко
ЦП
93
Вадим Милютин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
22
Анатолий Немченко
ЦП
93
Вадим Милютин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Сочи - Спартак
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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