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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - Урал

12.07.2020, Воскресенье, 20:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 28 тур Краснодар - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
8 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Урал 2:4 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Краснодар 2:0 Урал
2 тур
4 августа, суббота 14:00 Урал 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 11:30 Урал 0:1 Краснодар
4 тур
6 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 12:00 Урал 1:1 Краснодар
14 тур
20 ноября, воскресенье 14:30 Краснодар 3:0 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
28 февраля, вторник 19:30 Урал 3:3
(4:3)п		 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Краснодар 6:0 Урал
9 тур
21 сентября, понедельник 16:30 Урал 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
13 марта, пятница 19:00 Краснодар 1:1 Урал
2 тур
10 августа, воскресенье 16:30 Урал 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
8 марта, суббота 16:30 Краснодар 0:1 Урал
12 тур
5 октября, суббота 13:30 Урал 0:2 Краснодар
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Краснодар 1:0 Урал
20 тур
9 июля, пятница 17:00 Урал 3:1 Краснодар
Россия. Первый дивизион 2009
33 тур
30 сентября, среда 17:00 Урал 1:1 Краснодар
13 тур
2 июня, вторник 19:00 Краснодар 2:2 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2086

    alll-333 13 июля 2020, 05:33

    Краснодар, с победой!

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 12 июля 2020, 22:41

    ну тут без сенсаций
    Урал любит получать разгромчики

    1
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    Рейтинг: +2086

    alll-333 12 июля 2020, 20:47

    таак, начало положено. так держать!

    -1
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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 20:40

    Вот сегодня и наступил момент истины. Вот и посмотрим. Лягут быки под столицу, или покажут свои крутые перцы.

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    Рейтинг: +20

    x800ат 11 июля 2020, 08:29

    Настало время когда Краснодар раздает очки,пропуская московские клубы вперед...


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