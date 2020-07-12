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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 12 июля 2020
Краснодар
12.07.2020, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Урал
14'
М. Берг
57'
М. Фернандеш
82'
Р. Кабелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
Замена
А. Черников
️️️️
Ю. Газинский
85'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Вандерсон
85'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Кабелла
82'
81'
Желтая карточка
Н. Золотов
Желтая карточка
Е. Сорокин
77'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Д. Уткин
75'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Фернандеш
67'
65'
Замена
А. Егорычев
️️️️
П. Погребняк
65'
Замена
Н. Золотов
️️️️
Д. Кулаков
58'
Замена
А. Панюков
️️️️
Э. Бикфалви
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандеш
57'
54'
Замена
И. Насыров
️️️️
О. Эль Кабир
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Кухарчик
Желтая карточка
Кайо
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
Д. Уткин
14'
12'
Желтая карточка
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-4-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
28
Сорокин
98
Петров
99
Фернандеш
18
Газинский
8
Ольссон
47
Уткин
33
Берг
94
Вандерсон
4-1-2-1-2
60
Полетаев
15
Кулаков
93
Герасимов
16
Вилюш
13
Калинин
8
Августиняк
40
Бавин
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
18
Кухарчик
88
Погребняк
94
Вандерсон
90
Кутовой
90
Кутовой
94
Вандерсон
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
47
Уткин
5
Кабелла
5
Кабелла
47
Уткин
99
Фернандеш
93
Сулейманов
93
Сулейманов
99
Фернандеш
18
Кухарчик
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Кухарчик
58
Эль Кабир
77
Насыров
77
Насыров
58
Эль Кабир
15
Кулаков
35
Золотов
35
Золотов
15
Кулаков
88
Погребняк
5
Егорычев
5
Егорычев
88
Погребняк
10
Бикфалви
11
Панюков
11
Панюков
10
Бикфалви
Остались в запасе
Краснодар
Урал
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Краснодар - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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