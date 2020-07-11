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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Ахмат - Зенит

11.07.2020, Суббота, 18:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 28 тур Ахмат - Зенит
Россия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
4 марта, среда 18:00 Ахмат 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
17 августа, суббота 19:00 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 16:30 Ахмат 1:1 Зенит
13 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
11 декабря, понедельник 19:30 Ахмат 0:0 Зенит
6 тур
13 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Ахмат
13 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 17:30 Ахмат 4:1 Зенит
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 17:45 Ахмат 1:2 Зенит
13 тур
8 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 1:1 Зенит
8 тур
14 сентября, суббота 20:15 Зенит 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2231

    river31 12 июля 2020, 16:42

    Здоровья Луневу, хороший кипер. Но и Керж не плох.

    0
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    Рейтинг: +101196

    zigbert 12 июля 2020, 16:01

    Теперь можно и вторым составом играть.

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 12 июля 2020, 00:47

    Этот Зенит будет вскоре растерзан в Лиге Чемпионов!

    0
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    Рейтинг: +4486

    Snek 11 июля 2020, 20:17

    Я что-то пропустил, но по-моему Зенит сделал четыре замены, а можно как бы только три или Зениту вообще пох на правила?

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    Рейтинг: +69

    Nevskiy_Granit > Snek 11 июля 2020, 20:19

    можно 5

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    Рейтинг: +4486

    Snek > Nevskiy_Granit 11 июля 2020, 20:20

    Эм... это когда такое правило ввели?

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    Рейтинг: +69

    Nevskiy_Granit > Snek 11 июля 2020, 20:20

    После перерыва на карантин, до конца сезона вроде

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    Рейтинг: +4486

    Snek > Nevskiy_Granit 11 июля 2020, 20:30

    Хах, не знал, думал опять какая-то лазейка для четвёртой замены нашлась.

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    Рейтинг: +67814

    portero > Snek 11 июля 2020, 21:28

    с карантина еще не вышел похоже.....

    2
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 11 июля 2020, 20:10

    Этот матч смотрят только тру фанаты Зенита, т.к. соперник не принципиальный, а очки уже не нужны ))) Всё потому что ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!

    2
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 11 июля 2020, 20:01

    никогда еще так откровенно не болел за Зенит.
    Побеждайте, чемпионы. Без лидеров, в меньшинстве. но побеждайте

    1
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    Рейтинг: +32

    Urxavov 11 июля 2020, 19:09

    Вилков хочет показать что он к Зениту не имеет отношения хаха смешно.Наверное точно на кубок Зенит-Спартак будет судить.

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 11 июля 2020, 19:08

    Удачи Ахмату!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 11 июля 2020, 18:53

    щас повыскакивают сектанты ! женит случайно ковырнул гол !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 11 июля 2020, 18:39

    посмотрим что дальше ! Вилкову еще смска не прилетела !

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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > dinar7777dinar 11 июля 2020, 18:51

    Тут походу главстерх всё за всех уже решил

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