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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 11 июля 2020
Ахмат
11.07.2020, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
6'
О. Иванов
22'
С. Дриусси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
90'
+6
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Д. Сантос
90'
+5
Травма
Д. Сантос
Желтая карточка
Исмаэл
87'
86'
Замена
М. Кержаков
️️️️
А. Лунев
83'
Травма
А. Лунев
66'
Замена
Малком
️️️️
С. Дриусси
66'
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Б. Бериша
️️️️
Д. Глушаков
59'
Замена
В. Ильин
️️️️
Ф. Визеу
59'
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Ерохин
34'
Вторая желтая
Э. Ригони
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Сантос
9'
Желтая карточка
Э. Ригони
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
Пас отдал
Ф. Визеу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ОП
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Малком
ПВ
4-1-3-1-1
1
Городов
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
24
Ненахов
0
Швец
11
Исмаэл
88
Глушаков
19
Иванов
59
Харин
9
Визеу
4-1-2-3
99
Лунев
15
Караваев
27
Прохин
71
Осорио
3
Дуглас Сантос
38
Мусаев
21
Оздоев
14
Кузяев
24
Ригони
21
Ерохин
9
Дриусси
88
Глушаков
7
Бериша
7
Бериша
88
Глушаков
9
Визеу
98
Ильин
98
Ильин
9
Визеу
99
Лунев
41
Кержаков
41
Кержаков
99
Лунев
21
Ерохин
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Ерохин
14
Кузяев
27
Шатов
27
Шатов
14
Кузяев
3
Дуглас Сантос
8
Шамкин
8
Шамкин
3
Дуглас Сантос
9
Дриусси
10
Малком
10
Малком
9
Дриусси
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
12
Раванелли
АП
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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