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Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

ЦСКА - Рубин

12.07.2020, Воскресенье, 18:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 28 тур ЦСКА - Рубин
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
4 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
9 марта, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
25 августа, суббота 16:30 Рубин 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
4 тур
6 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Рубин 0:2 ЦСКА
15 тур
26 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
18 июля, суббота 18:30 ЦСКА 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
25 мая, понедельник 20:45 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 12 июля 2020, 19:55

    Федя до 10-и забитых в сезоне тянет . Всё правильно))
    Можно и больше 10...)

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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 19:54

    Ну наконец то Фёдор внёс свою лепту в победу клуба.

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 12 июля 2020, 19:18

    ничего себе тут страсти какие

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    Рейтинг: +174

    iurylario 12 июля 2020, 19:03

    надо поезд догонять

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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне > iurylario 12 июля 2020, 19:55

    Сегодня не догоните , а вот в следующем туре реально можете обогнать и паровозик и быков.

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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 18:38

    Слуцкий не попрёт против ЦСКА. Рубин вышел из зоны вылета, и особого сопротивления не будет оказывать. У них будут ещё шансы взять победных три очка. А своих бывших Слуцкий обижать не будет. Они расставались мирно , без скандалов.

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    Рейтинг: +2231

    river31 12 июля 2020, 16:49

    Интересно будет наверное. Экс-тренер армейцев против своего бывшего клуба.
    Победы Армии!!!!!

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 11 июля 2020, 21:00

    ...если выиграет рубин...

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    Рейтинг: +36

    23456789 10 июля 2020, 15:47

    Цска и Слуцкий,крутяк)))

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