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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 12 июля 2020
ЦСКА
12.07.2020, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
62'
Ф. Чалов
88'
Е. Марков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Желтая карточка
К. Кучаев
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Х. Магнуссон
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Марков
Желтая карточка
М. Фернандес
81'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Ф. Чалов
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Уремович
78'
Замена
С. Бакаев
️️️️
И. Игнатьев
77'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Макаров
Желтая карточка
И. Обляков
69'
68'
Желтая карточка
А. Зуев
68'
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Йевтич
68'
Замена
И. Самошников
️️️️
П. Сантос
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
66'
63'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
О. Абильдгор
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
К. Бистрович
62'
61'
Травма
О. Абильдгор
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Г. Щенников
46'
Желтая карточка
К. Марадишвили
24'
21'
Желтая карточка
Д. Йевтич
Желтая карточка
А. Сигурдссон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
5
Васин
32
Магнуссон
62
Карпов
6
Фернандес
42
Щенников
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-1-2-3-1
99
Дюпин
15
Старфельт
28
Сантос
22
Уремович
28
Абильдгор
7
Йевтич
17
Коновалов
77
Макаров
17
Зуев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
42
Щенников
18
Кучаев
18
Кучаев
42
Щенников
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
63
Чалов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
63
Чалов
28
Сантос
71
Самошников
71
Самошников
28
Сантос
28
Абильдгор
23
Тарасов
23
Тарасов
28
Абильдгор
77
Макаров
22
Давиташвили
22
Давиташвили
77
Макаров
18
Игнатьев
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Игнатьев
7
Йевтич
20
Марков
20
Марков
7
Йевтич
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Рубин
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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