Погребняк: «Попадался ли мне тренер-мудак? Увы, было»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, что в его карьере были тренеры, с которыми складывались сложные отношения.
– Недавно Романа Широкова спросили, был ли в его карьере тренер, которого он считает мудаком – тот назвал Мурата Якина. А вам такие попадались?
– Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после «Урала», который стал для меня домом, делать этого не придется.
- До «Урала» Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно».
- За сборную России форвард провел 33 матча и забил восемь голов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»