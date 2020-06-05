Погребняк: «Попадался ли мне тренер-мудак? Увы, было»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, что в его карьере были тренеры, с которыми складывались сложные отношения.

– Недавно Романа Широкова спросили, был ли в его карьере тренер, которого он считает мудаком – тот назвал Мурата Якина. А вам такие попадались?

– Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после «Урала», который стал для меня домом, делать этого не придется.

До «Урала» Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно».

За сборную России форвард провел 33 матча и забил восемь голов.

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