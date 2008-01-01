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    Погребняк: «Попадался ли мне тренер-мудак? Увы, было»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, что в его карьере были тренеры, с которыми складывались сложные отношения.

    – Недавно Романа Широкова спросили, был ли в его карьере тренер, которого он считает мудаком – тот назвал Мурата Якина. А вам такие попадались?

    – Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после «Урала», который стал для меня домом, делать этого не придется.

    Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»

    Погребняк – Кокорину: «Езжай в Европу! В России ты уже все всем доказал»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1427

      Genz 12 минут назад

      Тренер-мудак: попадался ли вам Погребняк? Увы,да!

      0
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      Рейтинг: +2626

      alarm 28 минут назад

      позор спартаку, кстати

      0
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      Рейтинг: +2626

      alarm 29 минут назад

      в спартаке дело было, раз быстро оттуда сбежал

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