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    Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о шансах «Локомотива» и «Краснодара» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

    – Не думаете, что «Локомотив» без Семина, а «Краснодар» без болельщиков окажутся не столь боеспособны в гонке с «Зенитом»?

    – Прежде всего, скажу о «Локо». Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Семина не представляет никакого интереса.

    Что касается «Краснодара», то потеря болельщиков, которые обожают свой клуб, для «быков» тоже большой минус.

    • «Зенит» опережает «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • Командам осталось провести по восемь туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1427

      Genz 9 минут назад

      Локомотив такая команда,что заставить игроков двигаться смог один Семин. Там лентяи на бабках сидят и играют без удовольствия

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2464

      алдан2014 31 минуту назад

      Паша прав

      1
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      Рейтинг: +249

      PAREVG. 1 час назад

      "Вредители" - это слишком мягко сказано...

      3
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      Рейтинг: +1882

      serhio80 2 часа назад

      Паша, без тебя мудака разберутся) ты лучше расскажи где вирус подцепить смог)

      0
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      Рейтинг: +891

      фанат джигурды > serhio80 1 час назад

      Правильнее будет: кто и за сколько предложил типа подцепить.

      1
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      Рейтинг: +2464

      алдан2014 > serhio80 30 минут назад

      С триппером не путай

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      Рейтинг: +1882

      serhio80 > алдан2014 6 минут назад

      Триппер и сифилис к борату, аларму и ко)

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      Рейтинг: +1882

      serhio80 > фанат джигурды 2 минуты назад

      Я каждый день в метро, электричке, маршрутке, вирус где-то рядом) болеют видимо чиновники для показухи и те кто в перчатках ходят)

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      Рейтинг: +555

      Докторо123 2 часа назад

      Павел Погребняк, так думают многие... А что дальше :

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