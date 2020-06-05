Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о шансах «Локомотива» и «Краснодара» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

– Не думаете, что «Локомотив» без Семина, а «Краснодар» без болельщиков окажутся не столь боеспособны в гонке с «Зенитом»?

– Прежде всего, скажу о «Локо». Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Семина не представляет никакого интереса.

Что касается «Краснодара», то потеря болельщиков, которые обожают свой клуб, для «быков» тоже большой минус.