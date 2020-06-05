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  • Погребняк – Кокорину: «Езжай в Европу! В России ты уже все всем доказал»

Погребняк – Кокорину: «Езжай в Европу! В России ты уже все всем доказал»

5 июня 2020, 16:32
5

Нападающий «Урала» Павел Погребняк считает, что форварду «Сочи» Александру Кокорину стоит попробовать свои силы за границей.

– Вы хорошо знаете Кокорина. То, что Александр ушел в аренду в «Сочи» поможет ему быстрее выйти на прежний уровень, чем это произошло бы в «Зените»?

- Не знаю деталей всей истории с его уходом. Но то, что Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за «Сочи». Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда – ценнейшие качества.

Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример – Дзюба, получив опыт в «Томи», «Ростове», «Арсенале», Артем потом стал лидером «Зенита» и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя «Шинник», «Балтику» и ту же «Томь».

– Ваш прогноз: вернется ли Кокорин в «Зенит»?

– Вопрос непростой. В России его с удовольствием заберет любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу. Он скоро станет свободным агентом, здесь уже все всем доказал – езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется.

  • До конца сезона права на Кокорина принадлежат «Зениту».
  • В составе «Сочи» игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Сочи Погребняк Павел Кокорин Александр
Комментарии (5)
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порт
1591370238
Паша, Паша, ты уже съездил за границу. Одна печалька, а не поездка.
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JTherry
1591370648
Коке раньше надо было ехать, а не вести разгульную жизнь по кабакам... в 29 лет поздно что-то "доказывать" за границей
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моэм
1591434122
А оно ему надо?...там надо постоянно и буквально "пахать" чтобы выиграть место в основе...а нет , так придётся убегать , иначе фанаты живьём "сожрут"...а здесь он в основе играя в полноги и имея большую зарплату...хороший дом , хорошая жена , что ещё нужно чтобы встретить старость?...а за державу Кокорину не обидно.
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Hektor 84
1591466351
А что он в России и кому доказал? Что он метко бьет стулом в голову и мячом в ворота попасть не может? В бомбардирских подвигах не преуспел, трофеев кот наплакал, полтора года карьеры в колонии, к прошлогоднему чемпионству не причастен, а медальку получил, метался между динамо и анжи, за анжи ни одной игры не провел, в сборной тоже ни в чем не преуспел. Вокруг него одни скандалы. Кстати есть инфа что у кокошки переписанный возраст, не 28 ему а 30. Не пойму о чем говорит дубовая башка? Что кокоша доказал?
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zigbert
1591470884
Только вот кто его там ждет за границей. Хотя в Турцию может и взяли бы.
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