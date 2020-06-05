Погребняк – Кокорину: «Езжай в Европу! В России ты уже все всем доказал»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк считает, что форварду «Сочи» Александру Кокорину стоит попробовать свои силы за границей.

– Вы хорошо знаете Кокорина. То, что Александр ушел в аренду в «Сочи» поможет ему быстрее выйти на прежний уровень, чем это произошло бы в «Зените»?

- Не знаю деталей всей истории с его уходом. Но то, что Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за «Сочи». Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда – ценнейшие качества.

Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример – Дзюба, получив опыт в «Томи», «Ростове», «Арсенале», Артем потом стал лидером «Зенита» и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя «Шинник», «Балтику» и ту же «Томь».

– Ваш прогноз: вернется ли Кокорин в «Зенит»?

– Вопрос непростой. В России его с удовольствием заберет любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу. Он скоро станет свободным агентом, здесь уже все всем доказал – езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется.

До конца сезона права на Кокорина принадлежат «Зениту».

В составе «Сочи» игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»