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    Погребняк – Кокорину: «Езжай в Европу! В России ты уже все всем доказал»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк считает, что форварду «Сочи» Александру Кокорину стоит попробовать свои силы за границей.

    – Вы хорошо знаете Кокорина. То, что Александр ушел в аренду в «Сочи» поможет ему быстрее выйти на прежний уровень, чем это произошло бы в «Зените»?

    - Не знаю деталей всей истории с его уходом. Но то, что Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за «Сочи». Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда – ценнейшие качества.

    Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример – Дзюба, получив опыт в «Томи», «Ростове», «Арсенале», Артем потом стал лидером «Зенита» и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя «Шинник», «Балтику» и ту же «Томь».

    – Ваш прогноз: вернется ли Кокорин в «Зенит»?

    – Вопрос непростой. В России его с удовольствием заберет любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу. Он скоро станет свободным агентом, здесь уже все всем доказал – езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется.

    • До конца сезона права на Кокорина принадлежат «Зениту».
    • В составе «Сочи» игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

    Погребняк – о руководстве «Локомотива»: «Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4618

      JTherry 53 минуты назад

      Коке раньше надо было ехать, а не вести разгульную жизнь по кабакам... в 29 лет поздно что-то "доказывать" за границей

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      Рейтинг: +3939

      порт 1 час назад

      Паша, Паша, ты уже съездил за границу. Одна печалька, а не поездка.

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