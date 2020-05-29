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    Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с экс-тренером столичной команды Муратом Якином.

    • Швейцарец возглавлял москвичей в сезоне-2014/15.
    • «Спартак» занял шестое место в РПЛ, после чего Якина уволили.

    «Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик ему перевел. Я ему сказал: «Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть». Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

    Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну, вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо как швед играл (Ким Чельстрем) – на жопе кататься. Говорит, смотри, какой у него объем. Я говорю, у него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Потом слово за слово, я ему в конце сказал: «Ты вообще на тренера не похож», – заявил Широков.

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    29.05.2020 17:35
    Комментарии56
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      Рейтинг: +664

      Oldtrafford83 1 час назад

      Мудаки это вы которые получают космическое бабло не за что и привыкли называть себя звёздами,но для этого нечего не делаете чтобы это оправдать.

      0
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      Рейтинг: +6017

      Сильвербой 1 час назад

      Чего еще можно было ожидать от этого **..на!? Его место возле кокорина с мамаевым!!!

      1
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      Рейтинг: +2437

      алдан2014 8 часов назад

      Кто в Зените поиграл,тот и несёт подобную дичь .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2437

      алдан2014 8 часов назад

      Одному тренер-тренеришка,другому -мудак.Эти тренеры доказали свою состоятельность.А вы футболера что доказали?Что выиграли?

      2
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      Рейтинг: +3965

      vladik12 9 часов назад

      Уткин как-то сказал про Павлюченко и Ари, что они из одной пачки презервативов.
      Так вот и Рома с Мюратом недалеко друг от друга ушли.

      1
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      Рейтинг: +23243

      VVM1964 10 часов назад

      Ну и до этого был не высокого мнения о Широкове как о человеке , а сейчас не только утвердился , но еще и сдвинул планочку ниже (((

      2
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      И тренер кстати неплохой! Из того состава выжал максимум. Если бы Федун тогда состав усилил бы спартак еще раньше чемпионом стал. А Широков сам очкует тренировать, боится что его футболисты на х. й пошлют и лещей накидают. Пусть лучше расскажет как он х.. ми болел бомжей крыл. У него и рожа мерзкая и язык поганый!

      2
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      Рейтинг: +248

      AleSan4es > Hektor 84 31 секунду назад

      Это доводы на уровне, если бы кони тогда не тупили, вам бы чемпионство было невидать

      0
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Ну всё звиздец один сезон 2008 хорошо отыграл и всё звезда мирового уровня. Хамло вонючее. Зря эту гниду тогда спартак подписал. Этот кривоногий и разлагал дисциплину. Прошли те времена когда футболист уважал тренера. Манагеры в жопу целуют этих не доделанный. Якин какой бы он ни был он старше тебя и в футболе и в жизни больше тебя повидал. И ты должен уважать его как старшего. Тебя гнида вообще родители воспитывали? По факту игрок одного сезона, а понтов и гонора в нем словно он звезда футбола.

      4
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      Рейтинг: +2416

      mutabor0992 10 часов назад

      Рома, ну если ты такой врубной, почему сам не тренируешь а?

      2
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      Рейтинг: +1301

      FRZZ 10 часов назад

      Якин был хорошим тренером, сам Моур рекомендовал его, из-за таких мудаков как Широков, Мовсесян у него не получилось в Спартаке.

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