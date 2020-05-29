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Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал»

29 мая 2020, 17:35
48

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с экс-тренером столичной команды Муратом Якином.

  • Швейцарец возглавлял москвичей в сезоне-2014/15.
  • «Спартак» занял шестое место в РПЛ, после чего Якина уволили.

«Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик ему перевел. Я ему сказал: «Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть». Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну, вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо как швед играл (Ким Чельстрем) – на жопе кататься. Говорит, смотри, какой у него объем. Я говорю, у него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Потом слово за слово, я ему в конце сказал: «Ты вообще на тренера не похож», – заявил Широков.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Якин Мурат
Комментарии (48)
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Иван Петров 1986
1590764823
Да тут кто мудак еще не ясно.
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serhio80
1590765689
Рома, ты не мудак, мудачище)
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Chernyi Lis
1590767196
говорил и говорю от тренеров ни х..не зависит многое...бегают для пиара своего на публику возле кромки..кто наберет проф игроков тот и тренер лучший будет..игроки сами делают игру..
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JTherry
1590768459
без скандала, как без обеда - Широкову не прожить и дня
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lek!
1590768622
Столько тренеров приезжало , за бугром все получалось как приедут а РПЛ сдувались . Может это вы мудаки ???? Самые разбалованные игроки в РПЛ.
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моэм
1590770751
А не тот ли это Якин , который с Базелем выбил в плей-офф Зенит , кстати вместе с Широковым , потом выбил Тоттенхэм , и только в полуфинале уступил будущему победителю ЛЕ Челси ?...ну и кто здесь мудак ?
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ВежливыйХам
1590771704
в тебе 2 мудака сидят широких и длинных
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zigbert
1590779516
А как выглядит его поступок когда при замене уходя с поля ,отправлялся в раздевалку не приветствуя тренера. Не важно какой квалификации тренер, уважение к нему должно быть. В игре за Спартак Широков откровенно разочаровал.
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VVM1964
1590786557
Ну и до этого был не высокого мнения о Широкове как о человеке , а сейчас не только утвердился , но еще и сдвинул планочку ниже (((
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алдан2014
1590794475
Кто в Зените поиграл,тот и несёт подобную дичь .
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