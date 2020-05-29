Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с экс-тренером столичной команды Муратом Якином.

Швейцарец возглавлял москвичей в сезоне-2014/15.

«Спартак» занял шестое место в РПЛ, после чего Якина уволили.

«Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик ему перевел. Я ему сказал: «Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть». Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну, вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо как швед играл (Ким Чельстрем) – на жопе кататься. Говорит, смотри, какой у него объем. Я говорю, у него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Потом слово за слово, я ему в конце сказал: «Ты вообще на тренера не похож», – заявил Широков.