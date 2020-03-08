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  • Серия А. «Милан» дома проиграл «Дженоа», «Сампдория» Раньери победила «Верону»

Серия А. «Милан» дома проиграл «Дженоа», «Сампдория» Раньери победила «Верону»

8 марта 2020, 18:59
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«Милан» в очередном матче Серии А уступил дома «Дженоа». Единственный гол миланцев забил форвард Златан Ибрагимович.

В другой встрече «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери победила «Верону». Выигрыш получился волевым, а Фабио Квальярелла оформил дубль.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Парма – СПАЛ – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Петанья, 71 (с пенальти).

Милан – Дженоа – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пандев, 7; 0:2 – Кассата, 41; 1:2 – Ибрагимович, 77.

Сампдория – Верона – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Цакканьи, 32; 1:1 – Квальярелла, 77; 2:1 – Квальярелла, 86 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Дженоа СПАЛ Парма Сампдория Верона
Комментарии (1)
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_MATRIX_
1583683697
Вот же ж блин...
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