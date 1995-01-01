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    Серия А. «Милан» дома проиграл «Дженоа», «Сампдория» Раньери победила «Верону»

    «Милан» в очередном матче Серии А уступил дома «Дженоа». Единственный гол миланцев забил форвард Златан Ибрагимович.

    В другой встрече «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери победила «Верону». Выигрыш получился волевым, а Фабио Квальярелла оформил дубль.

    Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    Парма – СПАЛ – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Петанья, 71 (с пенальти).

    Милан – Дженоа – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пандев, 7; 0:2 – Кассата, 41; 1:2 – Ибрагимович, 77.

    Сампдория – Верона – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цакканьи, 32; 1:1 – Квальярелла, 77; 2:1 – Квальярелла, 86 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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