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Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)

Милан - Дженоа

08.03.2020, Воскресенье, 17:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 26 тур Милан - Дженоа
Италия. Серия А (2019/2020)
7 тур
5 октября, суббота 21:45 Дженоа 1:2 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
21 января, понедельник 17:00 Дженоа 0:2 Милан
1 тур
31 октября, среда 22:30 Милан 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Дженоа 0:1 Милан
9 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 22:45 Милан 1:0 Дженоа
10 тур
25 октября, вторник 21:45 Дженоа 3:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Милан 2:1 Дженоа
6 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
33 тур
29 апреля, среда 21:45 Милан 1:3 Дженоа
14 тур
7 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Дженоа 1:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 23:45 Милан 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
8 марта, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
9 тур
27 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
33 тур
25 апреля, среда 20:00 Милан 1:0 Дженоа
14 тур
2 декабря, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Милан
5 тур
25 сентября, суббота 20:00 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
18 тур
6 января, среда 22:45 Милан 5:2 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Милан 1:1 Дженоа
2 тур
14 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 2:0 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Дженоа
1 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Дженоа 0:3 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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