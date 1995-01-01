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    Караваев: «Читал, что в Голландии болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Витессе», выразив недоумение по поводу того, что российского тренера считают в Голландии специалистом, делающим акцент на оборону.

    «Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нeм «Витесс» забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли своe пятое место, которое «Витесс» всегда занимал. Да даже сейчас – пара побед, и опять пятые-четвeртые. Поэтому не сказал бы, что «Витесс» опустился ниже своего уровня. Просто Слуцкий же сам говорил, что после серии из трeх поражений не знал, как ещe придать команде импульс. И как порядочный человек решил уйти.

    Сложно сказать со стороны, что могло помешать ему в «Витессе». Неудачная серия началась, когда я ушeл, причeм не сразу, а через какое-то время. По закону подлости, случился еще тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи», – сказал Караваев.

    • Слуцкий покинул «Витесс» 30 ноября после серии из пяти поражений в Эредивизие.
    • 19 декабря тренер возглавил «Рубин».
    • Караваев 2 сентября перешел из «Витесса» в «Зенит» за 8 миллионов евро.
    • В составе голландской команды игрок провел 65 матчей, забил два гола и сделал девять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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