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    Караваев: «Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, как адаптировался в Санкт-Петербурге после возвращения в Россию.

    «Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените». Помню, в сборной его спросили: что ждет Караваева в «Зените»? Он ответил: «Моя голова под его кроссы».

    На InStat не всегда захожу, просто пересматриваю игры. Считаю, что прибавил вообще во всем. И в менталитете, и вообще стал более уверенным в себе. Все-таки уехал из России, поиграл в Европе, вернулся. Я это чувствую. Хочу прогрессировать дальше. Прогресс заключается во всем. И в подключениях, и в кроссах, и в единоборствах. Футболисту всегда есть к чему стремиться.

    Мне нигде не запрещали ходить вперед. Зачем? Все тренеры понимают, что подключения в атаку с последующей передачей – это одно из моих сильных качеств. Если тренеры хотят игроку помочь, они дают ему действовать на его сильных качествах – я считаю, это правильно. Вообще, современный футбол для крайних защитников – это подключение в атаку, это «бокс-ту-бокс» постоянно. Думаю, крайних защитников сейчас даже больше оценивают по действиям в атаке, нежели в обороне», – сказал Караваев

    • С 2014 по 2017-й Караваев выступал в чемпионате Чехии.
    • Сезон-2018/19 россиян проводил в статусе игрока голландского «Витесса».
    • В составе «Зенита» защитник провел 18 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1511

      playsh 29 секунд назад

      Шутнички-острячки,вашу бабушку,как же вы *************..

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