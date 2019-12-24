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  • Караваев: «Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените»

Караваев: «Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените»

24 декабря 2019, 11:02
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, как адаптировался в Санкт-Петербурге после возвращения в Россию.

«Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените». Помню, в сборной его спросили: что ждет Караваева в «Зените»? Он ответил: «Моя голова под его кроссы».

На InStat не всегда захожу, просто пересматриваю игры. Считаю, что прибавил вообще во всем. И в менталитете, и вообще стал более уверенным в себе. Все-таки уехал из России, поиграл в Европе, вернулся. Я это чувствую. Хочу прогрессировать дальше. Прогресс заключается во всем. И в подключениях, и в кроссах, и в единоборствах. Футболисту всегда есть к чему стремиться.

Мне нигде не запрещали ходить вперед. Зачем? Все тренеры понимают, что подключения в атаку с последующей передачей – это одно из моих сильных качеств. Если тренеры хотят игроку помочь, они дают ему действовать на его сильных качествах – я считаю, это правильно. Вообще, современный футбол для крайних защитников – это подключение в атаку, это «бокс-ту-бокс» постоянно. Думаю, крайних защитников сейчас даже больше оценивают по действиям в атаке, нежели в обороне», – сказал Караваев.

  • С 2014 по 2017-й Караваев выступал в чемпионате Чехии.
  • Сезон-2018/19 россиян проводил в статусе игрока голландского «Витесса».
  • В составе «Зенита» защитник провел 18 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (1)
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Plyash
1577176772
Шутнички-острячки,вашу бабушку,как же вы осто...бенели уже.
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