Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Караваев: «Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, почему не стал продолжать карьеру в европейском чемпионате.

    «Давайте честно, за ЦСКА я провел одну полную игру. Еще в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что, если бы туда перешел Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

    Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешел в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в «Витессе». Для меня это очень важный шаг в карьере.

    Позапрошлым летом были разговоры, что я мог перейти в «Локомотив». Не сказать, чтобы прямо конкретные, но начальные были», – рассказал защитник «Зенита».

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • С 2014 по 2017-й Караваев выступал в чемпионате Чехии.
    • Сезон-2018/19 россиян проводил в статусе игрока голландского «Витесса».
    • В составе «Зенита» защитник провел 18 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79376
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74887
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru