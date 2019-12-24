Караваев: «Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, почему не стал продолжать карьеру в европейском чемпионате.

«Давайте честно, за ЦСКА я провел одну полную игру. Еще в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что, если бы туда перешел Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешел в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в «Витессе». Для меня это очень важный шаг в карьере.

Позапрошлым летом были разговоры, что я мог перейти в «Локомотив». Не сказать, чтобы прямо конкретные, но начальные были», – рассказал защитник «Зенита».