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  • Караваев: «Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию»

Караваев: «Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию»

24 декабря 2019, 11:47
5

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, почему не стал продолжать карьеру в европейском чемпионате.

«Давайте честно, за ЦСКА я провел одну полную игру. Еще в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что, если бы туда перешел Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешел в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в «Витессе». Для меня это очень важный шаг в карьере.

Позапрошлым летом были разговоры, что я мог перейти в «Локомотив». Не сказать, чтобы прямо конкретные, но начальные были», – рассказал защитник «Зенита».

  • Караваев – воспитанник ЦСКА.
  • С 2014 по 2017-й Караваев выступал в чемпионате Чехии.
  • Сезон-2018/19 россиян проводил в статусе игрока голландского «Витесса».
  • В составе «Зенита» защитник провел 18 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (5)
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серега кашин
1577179015
погнался за длинным ркблем
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Garrincha58
1577197855
ничем не лучше Смольникова только помоложе и всё
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Mityai90
1577225667
Просрал карьеру. Из Голландии большой шанс уехать в топ чемпионат, но ты выбрал бабки газпрома
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