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    Божович: «Надеюсь, сборная России покажет хороший результат на Евро-2020»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020, а также отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы.

    «Всегда хорошо себя чувствуешь, когда видишь, как твои игроки прогрессируют. Рад, что Дзюба это сделал. В «Ростове» у меня в аренде тоже играл очень хорошо. У него много хороших качеств. Рад, что он проявил их, помогает сборной. Надеюсь, на чемпионате Европы он будет лидером, а сборная России покажет хороший результат. А хороший результат – это выход из группы», – сказал Божович.

    Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»

    Божович: «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате России»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10539

      vladimir-7 1 час назад

      Ну да, из группы вылетят и продолжат полёт домой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1082

      Decorhome 2 часа назад

      Тоже надеемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      solodealer 2 часа назад

      Божович: «Надеюсь, сборная России покажет хороший результат на Евро-2020»
      ЭТО... ПРО ДОПИНГ ПРОБЫ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +801

      Давид59 2 часа назад

      Если туда пустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1791

      Борат 2 часа назад

      4 очка наберут
      нормально!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +803

      solodealer > Борат 2 часа назад

      ...в 4 очка наберут нормально!...

      0
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