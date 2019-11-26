Божович: «Надеюсь, сборная России покажет хороший результат на Евро-2020»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020, а также отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«Всегда хорошо себя чувствуешь, когда видишь, как твои игроки прогрессируют. Рад, что Дзюба это сделал. В «Ростове» у меня в аренде тоже играл очень хорошо. У него много хороших качеств. Рад, что он проявил их, помогает сборной. Надеюсь, на чемпионате Европы он будет лидером, а сборная России покажет хороший результат. А хороший результат – это выход из группы», – сказал Божович.

Россия в групповом этапе Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией, а также Уэльсом или Финляндией.

Дзюба играл под руководством Божовича в «Ростове» в сезоне-2013/14.

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