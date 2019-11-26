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  • Божович: «Надеюсь, сборная России покажет хороший результат на Евро-2020»

Божович: «Надеюсь, сборная России покажет хороший результат на Евро-2020»

26 ноября 2019, 10:28
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020, а также отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«Всегда хорошо себя чувствуешь, когда видишь, как твои игроки прогрессируют. Рад, что Дзюба это сделал. В «Ростове» у меня в аренде тоже играл очень хорошо. У него много хороших качеств. Рад, что он проявил их, помогает сборной. Надеюсь, на чемпионате Европы он будет лидером, а сборная России покажет хороший результат. А хороший результат – это выход из группы», – сказал Божович.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Крылья Советов Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (5)
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Давид59
1574755171
Если туда пустят
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Decorhome
1574756015
Тоже надеемся
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vladimir-7
1574757278
Ну да, из группы вылетят и продолжат полёт домой.
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paracetamol
1574773108
С тупым тренером надеяться не на что.
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