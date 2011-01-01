Божович: «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате России»

Не в обиду болелам Зенита, но когда речь заходит о Зените просто хочется не отвечать. Но тем не менее... Уважаемый Божевич чему удивляться. Зенит это народная команда, а смысле того что существует за народные деньги. Давайте смотреть правде в глаза. И не нужно об этом забывать, а то порой мы это забываем. Так вот.... Самый дорогой клуб в России, самый дорогой стадион в России, и дальше и дальше, список этого "дорогой" можно продолжать и дальше. Так чему удивлять и комментировать ? Буду с рад и с гордостью произносить Зенит, когда команда добьется успехов на международной арене!
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, какую команду он считает сильнейшей в РПЛ.
«Зенит» – самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол – непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей «Зенит» всe равно лучший», – сказал Божович.
- Петербуржцы – действующий чемпион России.
- В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге по итогам 17 туров.
- В первом круге чемпионата команда Сергея Семака обыграла в гостях «Крылья» со счетом 2:0.
Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»