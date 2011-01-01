Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Божович: «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате России»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, какую команду он считает сильнейшей в РПЛ.

    «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол – непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей «Зенит» всe равно лучший», – сказал Божович.

    • Петербуржцы – действующий чемпион России.
    • В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге по итогам 17 туров.
    • В первом круге чемпионата команда Сергея Семака обыграла в гостях «Крылья» со счетом 2:0.

    Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Decorhome 19 минут назад

      Не в обиду болелам Зенита, но когда речь заходит о Зените просто хочется не отвечать. Но тем не менее... Уважаемый Божевич чему удивляться. Зенит это народная команда, а смысле того что существует за народные деньги. Давайте смотреть правде в глаза. И не нужно об этом забывать, а то порой мы это забываем. Так вот.... Самый дорогой клуб в России, самый дорогой стадион в России, и дальше и дальше, список этого "дорогой" можно продолжать и дальше. Так чему удивлять и комментировать ? Буду с рад и с гордостью произносить Зенит, когда команда добьется успехов на международной арене!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Давид59 > Decorhome 15 минут назад

      Народные деньги??? Чушь! Это термин из времён социализма. Зенит существует на газпромовские деньги. Это такая госкорпорация.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Decorhome > Давид59 6 минут назад

      А Газпрому, который сам неоднократно и всегда отмечает и напоминает о народном достоянии, это самое достояние с неба падает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3146

      RotBerg 23 минуты назад

      Богданыча громадная заслуга!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Питерский кардинал 37 минут назад

      Есть и будем.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru