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Божович: «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате России»

26 ноября 2019, 07:52
10

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, какую команду он считает сильнейшей в РПЛ.

«Зенит» – самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол – непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей «Зенит» всe равно лучший», – сказал Божович.

  • Петербуржцы – действующий чемпион России.
  • В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге по итогам 17 туров.
  • В первом круге чемпионата команда Сергея Семака обыграла в гостях «Крылья» со счетом 2:0.

Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (10)
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RotBerg
1574750784
Богданыча громадная заслуга!
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Decorhome
1574751034
Не в обиду болелам Зенита, но когда речь заходит о Зените просто хочется не отвечать. Но тем не менее... Уважаемый Божевич чему удивляться. Зенит это народная команда, а смысле того что существует за народные деньги. Давайте смотреть правде в глаза. И не нужно об этом забывать, а то порой мы это забываем. Так вот.... Самый дорогой клуб в России, самый дорогой стадион в России, и дальше и дальше, список этого "дорогой" можно продолжать и дальше. Так чему удивлять и комментировать ? Буду с рад и с гордостью произносить Зенит, когда команда добьется успехов на международной арене!
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