Божович: «Зенит» – самая качественная команда в чемпионате России»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, какую команду он считает сильнейшей в РПЛ.

«Зенит» – самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол – непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей «Зенит» всe равно лучший», – сказал Божович.

Петербуржцы – действующий чемпион России.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге по итогам 17 туров.

В первом круге чемпионата команда Сергея Семака обыграла в гостях «Крылья» со счетом 2:0.

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