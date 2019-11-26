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Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»

26 ноября 2019, 01:15
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал слухи об уходе нападающего Александра Соболева.

«Удивляюсь, как Соболев вообще живой. Такой шум вокруг него поднялся. Может, ему чуть-чуть это мешает. Он в первую очередь хочет играть. Это самое главное. Играть и забивать. Надеюсь, в три последних тура в году он еще забьет, а что будет после этого, никто не знает», – сказал Божович.

  • В этом сезоне РПЛ Соболев провел 17 матчей, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр Божович Миодраг
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1574739029
При чем тут слухи об уходе и то, что он еще живой. Или ходят слухи, что подстрелили его?
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Decorhome
1574751666
Качественный игрок
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Давид59
1574754768
У Божовича русский - не родной. Он имел ввиду, что шумиха давит на парня
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portero
1574759424
что порвать должны были на кусочки в несколько команд? это наверное юмор черногорский..... трудно переводимый или нельзя его перевести дословно.
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Сенситив
1574759794
намёк от тренера купцам, а это не пустяк, что, мол, товар ещё живой, ну как-то так...))
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