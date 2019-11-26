Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал слухи об уходе нападающего Александра Соболева.

«Удивляюсь, как Соболев вообще живой. Такой шум вокруг него поднялся. Может, ему чуть-чуть это мешает. Он в первую очередь хочет играть. Это самое главное. Играть и забивать. Надеюсь, в три последних тура в году он еще забьет, а что будет после этого, никто не знает», – сказал Божович.