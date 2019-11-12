Промес: «Смогу ли станцевать со Слуцким на голландском ТВ? Нет, так как он «конь», а я «мясной»

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес высказался о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком.

«Наше противостояние со Слуцким продолжается. Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Нидерландах Слуцкий проделывает хорошую работу, у него все получается, я рад за него.

Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он дает, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего наилучшего.Можем ли мы как-нибудь станцевать со Слуцким на голландском телевидении? Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!» – сказал Промес.

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