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    Промес: «Смогу ли станцевать со Слуцким на голландском ТВ? Нет, так как он «конь», а я «мясной»

    Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес высказался о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком.

    «Наше противостояние со Слуцким продолжается. Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Нидерландах Слуцкий проделывает хорошую работу, у него все получается, я рад за него.

    Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он дает, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего наилучшего.Можем ли мы как-нибудь станцевать со Слуцким на голландском телевидении? Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!» – сказал Промес.

    Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

    Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +982

      Decorhome 6 минут назад

      Интересное противостояние)

      0
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      Рейтинг: +77

      Ушат Помоев 14 минут назад

      Вот это я понимаю Спартаковец!!!Лучший!

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