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  • Промес: «Смогу ли станцевать со Слуцким на голландском ТВ? Нет, так как он «конь», а я «мясной»

Промес: «Смогу ли станцевать со Слуцким на голландском ТВ? Нет, так как он «конь», а я «мясной»

12 ноября 2019, 19:57
14

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес высказался о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком.

«Наше противостояние со Слуцким продолжается. Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Нидерландах Слуцкий проделывает хорошую работу, у него все получается, я рад за него.

Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он дает, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего наилучшего.Можем ли мы как-нибудь станцевать со Слуцким на голландском телевидении? Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!» – сказал Промес.

Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»


Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Витесс Аякс Спартак ЦСКА Промес Квинси Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Ушат Помоев
1573577924
Вот это я понимаю Спартаковец!!!Лучший!
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Decorhome
1573578379
Интересное противостояние)
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slavа0508
1573579150
Позитивный парень,,,приятно читать его интервью,,
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Вомбат
1573581281
Квинси, тебе бы надо было поиграть за казанский Рубин. Там бы ты узнал, что конина - тоже мясо.
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Ссппааррттаакк
1573582750
Походу парень Свихнулся, ведет себя как Дэбил.
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Makaweli
1573587261
Не мясной, а Свинья, если быть конкретнее!
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vka1970
1573587436
Красавец. Добавить не чего.
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De_Frenki
1573592445
тормоз какой то...причем здесь танцы на тв Голландии и росфутбол
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general.lizyukov
1573598772
Противостояние? Тренер и полевой игрок?! Ты идиот или прикидываешься? Какой ты "мясной", наймит-дешёвка, за длинным евро бегаешь.
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Добрый Бобер
1573618441
Если Слуцкий на это что-нибудь ответит, а он может, есть чувство юмора, это может перерасти в забавное противостояние.
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