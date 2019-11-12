Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес поддержал экс-капитана московской команды Дениса Глушакова, выступающего за «Ахмат».

— Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру, и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?

— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.

Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.

Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов, Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак», и это помогло команде завоевывать трофеи, – сказал Промес.

Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»



