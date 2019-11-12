Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»

    Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес поддержал экс-капитана московской команды Дениса Глушакова, выступающего за «Ахмат».

    — Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру, и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?

    — Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.

    Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.

    Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов, Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак», и это помогло команде завоевывать трофеи, – сказал Промес.

    • Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

    Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

    Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»


    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Красный май 12 минут назад

      Дороговато резиновому дениске такие интервью обходятся: пришлось на жену в суд подать, чтоб баблишко было на такие новости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7611

      ufos73 14 минут назад

      Эта питерская соска достала вожу мутить! Для тех кто не понял, а таких обычно много, я говорю о Спорт24

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк 36 минут назад

      Спартачи !!! Походу нас зомбируют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      NEONFOL 53 минуты назад

      ну может в чемпионский год и полгода после и был, а так то с уходом Промеса и пошла это простата, Глушаков как ни старался в одиночку команду не мог тащить, а вот квинси мог. Но если вернуться к словам Промеса, то все уж забыли про Глушакова кроме самого Глушакова и Промеса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10359

      vladimir-7 53 минуты назад

      Чего теперь говорить, когда столько грязи вылито на Дениса Глушакова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      Decorhome 57 минут назад

      Как оказалось Промес и был лидером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14810

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Прямо новый адвокат для Глушака. Квинси, твой рейтинг стремительно падает!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11388

      sssrspartak > DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      да я бы не сказал!промес как был нормальным игроком так и есть!недаром же за аякс забивает!!плохой игрок забивать столько в европе не будет!в севилье ему не везло,а в голландии стал забивать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14810

      DOCTOR PENALTY > sssrspartak 36 минут назад

      играет то он хорошо, непонятно чего он за Глушака так впрягся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11388

      sssrspartak > DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      честно сказать я ничего не знаю про те дела,а осуждать огульно глушакова ,вернее уже говорить про то уже надоело!все уже в прошлом!чего было,чего не было,это внутренние дела клуба!пора уже про это забыть,а журналюги продолжают об этом сплетни сводить!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru