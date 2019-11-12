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  • Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»

Промес: «Спартак» и все болельщики должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером»

12 ноября 2019, 19:09
15

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес поддержал экс-капитана московской команды Дениса Глушакова, выступающего за «Ахмат».

— Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру, и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?

— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.

Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.

Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов, Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак», и это помогло команде завоевывать трофеи, – сказал Промес.

  • Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Аякс Глушаков Денис Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1573575219
Прямо новый адвокат для Глушака. Квинси, твой рейтинг стремительно падает!
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Decorhome
1573575258
Как оказалось Промес и был лидером
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vladimir-7
1573575543
Чего теперь говорить, когда столько грязи вылито на Дениса Глушакова.
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NEONFOL
1573575546
ну может в чемпионский год и полгода после и был, а так то с уходом Промеса и пошла это простата, Глушаков как ни старался в одиночку команду не мог тащить, а вот квинси мог. Но если вернуться к словам Промеса, то все уж забыли про Глушакова кроме самого Глушакова и Промеса
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Ссппааррттаакк
1573576564
Спартачи !!! Походу нас зомбируют.
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ufos73
1573577867
Эта питерская соска достала вожу мутить! Для тех кто не понял, а таких обычно много, я говорю о Спорт24
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Красный май
1573577979
Дороговато резиновому дениске такие интервью обходятся: пришлось на жену в суд подать, чтоб баблишко было на такие новости.
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САНЁК17
1573581992
К сожаление это страна не знает что такое БЛАГОДАРНОСТЬ,о чернит и занимать его место и сосать кров друга
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Ссппааррттаакк
1573583054
Скоро за место ромбика на майке Спартака ,будет **** Промеса.
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SPbZenit12
1573630871
Я лично благодарен, что глушака не было никогда и не будет в Зените. А все, что он делает в других клуб мне не интересно. В вообще терпеть не могу этого персонажа, особенно после его фотографии с кубков РФПЛ на фоне стадиона Санкт-Петербург.
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