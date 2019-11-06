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Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»

6 ноября 2019, 17:50
16

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова полузащитника «Аякса» Куинси Промеса, который назвал его «большим лидером».

«Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший», – написал Глушаков в инстаграме на нидерландском языке. Россиянин также добавил к комментарию хештэг #мой #друг #промес.

  • Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Ахмат Аякс Глушаков Денис Промес Квинси
Комментарии (16)
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yaran56
1573052480
Какое то нетрадиционное признание.
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evgevg13
1573052566
кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
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Ссппааррттаакк
1573053776
Походу что-то не то.
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rash1959
1573055738
Квинси, сплюнь поскорее...
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VVM1964
1573056859
Я не пойму кто все время пиарит глушакова - ну сидит он там у себя в Тереке и пусть сидит , кому он интересен ? (((
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Суворов_лучший
1573057662
Голубки...
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koli4ka
1573058076
То,что Промес лучший всем известно,а вот кто есть сам Глушак-большой-большой вопрос!!!
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Plyash
1573058204
Ребята,они в своё время были оба хороши.Спасибо им и за игру,и за чемпионство в том числе,они много сделали для Спартака.Не надо их винить за признания такого рода,это их воспоминания,это их ностальгия.Они наверняка никогда не забудут то время,да и мы с Вами тоже не забудем.Спасибо им за ту игру и радость,которую они нам приносили.Мы не имеем право быть неблагодарными.
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Muboraksho
1573058807
Глушаков еще себя покажет после таких слов Промеса...
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svetekanet
1573058990
Денис никак не может забыть ту сауну с Квинси...
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