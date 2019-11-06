Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова полузащитника «Аякса» Куинси Промеса, который назвал его «большим лидером».

«Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший», – написал Глушаков в инстаграме на нидерландском языке. Россиянин также добавил к комментарию хештэг #мой #друг #промес.

Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»