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    Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова полузащитника «Аякса» Куинси Промеса, который назвал его «большим лидером».

    «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший», – написал Глушаков в инстаграме на нидерландском языке. Россиянин также добавил к комментарию хештэг #мой #друг #промес.

    • Промес и Глушаков в «Спартаке» выиграли под руководством Массимо Карреры чемпионство в сезоне-2016/17.

    Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +73

      ALEXMAN888 12 минут назад

      На каком языке? И после этого в "Ахмат"? Денис ты чё. сдурел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      Ссппааррттаакк 31 минуту назад

      Походу что-то не то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +574

      evgevg13 51 минуту назад

      кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку

      2
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    • ...
      Рейтинг: +199

      yaran56 53 минуты назад

      Какое то нетрадиционное признание.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Бомбардиръ 1 час назад

      Кто это написал на нидерландском языке? Гуглушаков?

      1
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