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    Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

    Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал о своем отношении к Денису Глушакову. Голландец прокомментировал информацию о том, что российский футболист мог быть причастен к увольнению Массимо Карреры из клуба.

    «Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.

    Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.

    Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю», — сказал Промес.

    • Промес и Глушаков выиграли под руководством Карреры чемпионство в сезоне 2016-17.
    • В октябре 2018 года итальянский специалист был уволен из «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

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