Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал о своем отношении к Денису Глушакову. Голландец прокомментировал информацию о том, что российский футболист мог быть причастен к увольнению Массимо Карреры из клуба.

«Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.

Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.

Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю», — сказал Промес.