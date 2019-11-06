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  • Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

Промес: «Играть вместе с Глушаковым было фантастикой. Он большой лидер»

6 ноября 2019, 06:27
15

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал о своем отношении к Денису Глушакову. Голландец прокомментировал информацию о том, что российский футболист мог быть причастен к увольнению Массимо Карреры из клуба.

«Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды и в том числе из-за него мы и стали чемпионами.

Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, — он большой лидер.

Кто-то мог сливать Карреру? Не имею понятия, как это вообще могло бы произойти. Я об этом точно ничего не знаю», — сказал Промес.

  • Промес и Глушаков выиграли под руководством Карреры чемпионство в сезоне 2016-17.
  • В октябре 2018 года итальянский специалист был уволен из «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Lester84
1573013526
И в баню к нему было ходить - фантастика)))
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Диктор
1573014377
Вот пусть Терек и тащит ,и мы видим как.
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piligrim1986
1573015788
а стал *****
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DOCTOR PENALTY
1573018221
Промес, видно, на Терек собрался.
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ulimulik
1573019867
и он это сказал прям в 6 утра???
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nik55
1573021093
помоги ему тогда в Тереке
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vka1970
1573028326
Чё Квинси терзать если его там и правда уже не было.Опять же, он не носитель языка чтобы прям всё понимать.Спасибо Промесу за всё и удачи.
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RyslanZ
1573031920
Каждый имеет право на своё мнение. У меня своё- я очень рад,что Глушакова не стало в Спартаке.А к Промесу -почет и уважение за голы ,забитые в чемпионском сезоне.
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FanatSerj
1573032916
Да ясно уже и так, что Спартак чемпионство взял как раз на фоне "отсутствия" тренера и в раздевалке там рулили сами игроки, но такое обычно не долго продолжается все равно потом все пересрутся и команда развалится. Денисов, Широков, Глушаков для кого то герои, для кого то гниды ))
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zigbert
1573047732
Ну и в кого он потом превратился. Глушаков до сих пор лайкает в соц сетях на поражение Спартака.
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