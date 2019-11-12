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    Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

    Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес заявил, что не исключает перехода в московский клуб в будущем.

    – Ты покинул «Спартак» в последний день трансферного окна. Это было сложное решение?

    – У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.

    Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак».

    Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами – и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает, – сказал Промес.

    • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

    Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      NEONFOL 31 минуту назад

      К тому времени как решишь вернуться, тебе надо будут уж с внуками сидеть, за то поиграл в Спартаке большое спасибо, один из лучших легионеров клуба, но возвращаться когда уже будет за 30, наверно не стоит, завязывай с этой мыслью как и Акинфеев со сборной, чтоб вспоминали хорошо

      1
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      Рейтинг: +2470

      Сармат Ростов 36 минут назад

      Дорога ложка к обеду...
      Сейчас - Да, ты реально был бы нужен. А "когда-нибудь" - лучше оставайся в Европе с воспоминаниями о Москве...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк 43 минуты назад

      Уже начинает напрягать . Журналисты походу хотят у промеса от.о.а.ь.

      1
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      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк > Ссппааррттаакк 38 минут назад

      Кто минуссует тоже хотят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +820

      Max Bobr 46 минут назад

      Очень даже ждём! Настоящая звёздочка Спартака!

      2
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      Рейтинг: +867

      playsh 48 минут назад

      Квинси,играй себе на здоровье,не заморачивайся.Мы тебя помним.

      2
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      Рейтинг: +14810

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Только не вместе с твоим любимым Глушаковым.

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