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  • Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

12 ноября 2019, 19:17
10

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес заявил, что не исключает перехода в московский клуб в будущем.

– Ты покинул «Спартак» в последний день трансферного окна. Это было сложное решение?

– У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.

Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак».

Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами – и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает, – сказал Промес.

  • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1573575705
Только не вместе с твоим любимым Глушаковым.
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Plyash
1573575839
Квинси,играй себе на здоровье,не заморачивайся.Мы тебя помним.
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Max Bobr
1573575990
Очень даже ждём! Настоящая звёздочка Спартака!
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Ссппааррттаакк
1573576158
Уже начинает напрягать . Журналисты походу хотят у промеса от.о.а.ь.
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Сармат Ростов
1573576586
Дорога ложка к обеду... Сейчас - Да, ты реально был бы нужен. А "когда-нибудь" - лучше оставайся в Европе с воспоминаниями о Москве...
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NEONFOL
1573576852
К тому времени как решишь вернуться, тебе надо будут уж с внуками сидеть, за то поиграл в Спартаке большое спасибо, один из лучших легионеров клуба, но возвращаться когда уже будет за 30, наверно не стоит, завязывай с этой мыслью как и Акинфеев со сборной, чтоб вспоминали хорошо
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VVM1964
1573578808
Давай Антоха - ждем ))) !!!
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Диктор
1573613384
Хорошо бы.
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zigbert
1573637112
Хорошо что у Промеса остались приятные воспоминания от игры в Спартаке. Но сейчас этот переход маловероятен. Последняя возможность пожалуй была у него во время игры в Севилье. Теперь он показывает феерическую игру и за ним уже присматривают ведущие клубы Европы.
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