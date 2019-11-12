Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес заявил, что не исключает перехода в московский клуб в будущем.

– Ты покинул «Спартак» в последний день трансферного окна. Это было сложное решение?

– У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.

Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак».

Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами – и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает, – сказал Промес.

С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»



