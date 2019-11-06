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  • Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»

Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»

6 ноября 2019, 16:47
14

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в интервью журналисту Дмитрию Егорову рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Промес в комментариях к одной из записей инстаграма «Спартака» признался в любви к столичному клубу: «Легендарный, люблю тебя».

Я спросил у Антохи, сам ли он это сделал. «Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись... Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком» и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все», – написал Егоров в инстаграме.

  • В нынешнем сезоне Промес забил 11 голов в 17 матчах за «Аякс». Он является лучшим бомбардиром амстердамской команды.
  • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх

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Публикация от text (@edim_sport)

Источник: инстаграм Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1573048386
Чего это Промес всё напрашивается в спартак, его наверно выгоняют, ну тогда возьмите его.
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Plyash
1573049068
Спасибо родной,мы все тебя помним и любим. Спартак много тебе дал в плане веры в себя,как футболиста.Ты так же много сделал для нас.Спасибо,что помнишь.
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david17
1573049225
промес был действительно светлым пятном в той команде, без него бы не было многих побед, все таки индивидуальное мастерство решает!
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Dizgen
1573051379
Антоха красавец удачи тебе во всем!!!
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алдан2014
1573051475
Антоха ты нужен Спартаку,возвращайся.Кроме тебя похоже нормально играть не могут никто
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Ссппааррттаакк
1573053637
Простите, но похоже на бред Егорова.
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vka1970
1573053699
Эх Антоха. Таких как ты нам сейчас как раз и не хватает. Удачи тебе.
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rash1959
1573055887
Пол-команды можно (да и нужно) отдать за одного Промеса..
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VVM1964
1573056967
Антоха , хоть ты и зашкварился сегодня с глушаковым , ты ТОП , мы тебя помним и желаем всего наилучшего !!! )))
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rammax fcsm
1573076430
Квинси, успехов, удачи!!!!! ПОМНИМ, ЛЮБИМ!!!! СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!
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