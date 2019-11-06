Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в интервью журналисту Дмитрию Егорову рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Промес в комментариях к одной из записей инстаграма «Спартака» признался в любви к столичному клубу: «Легендарный, люблю тебя».

Я спросил у Антохи, сам ли он это сделал. «Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись... Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком» и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все», – написал Егоров в инстаграме.

В нынешнем сезоне Промес забил 11 голов в 17 матчах за «Аякс». Он является лучшим бомбардиром амстердамской команды.

С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх