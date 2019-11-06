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    Промес: «Мои мысли всегда со «Спартаком», я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно. Я знаю абсолютно все»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в интервью журналисту Дмитрию Егорову рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    «Промес в комментариях к одной из записей инстаграма «Спартака» признался в любви к столичному клубу: «Легендарный, люблю тебя».

    Я спросил у Антохи, сам ли он это сделал. «Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись... Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком» и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все», – написал Егоров в инстаграме.

    • В нынешнем сезоне Промес забил 11 голов в 17 матчах за «Аякс». Он является лучшим бомбардиром амстердамской команды.
    • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх

    text

    Публикация от text (@edim_sport)

    Источник: инстаграм Дмитрия Егорова

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      david17 51 секунду назад

      промес был действительно светлым пятном в той команде, без него бы не было многих побед, все таки индивидуальное мастерство решает!

      0
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      Рейтинг: +678

      playsh 3 минуты назад

      Спасибо родной,мы все тебя помним и любим.
      Спартак много тебе дал в плане веры в себя,как футболиста.Ты так же много сделал для нас.Спасибо,что помнишь.

      0
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      Рейтинг: +21414

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Привет, Антоха ! Возвращайся !!

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      Рейтинг: +10241

      vladimir-7 14 минут назад

      Чего это Промес всё напрашивается в спартак, его наверно выгоняют, ну тогда возьмите его.

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