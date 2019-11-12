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Тренер «Сочи» Точилин не подавал заявление об отставке

12 ноября 2019, 12:58
3

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин опроверг информацию, что он попросил освободить его от занимаемой должности.

«Мое заявление об отставке? Мне сказать нечего, потому что никакое заявление я не подавал», – сказал Точилин.

  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
  • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
  • Следующий соперник южан – «Уфа».
  • СМИ утверждают, что на пост тренера «Сочи» претендуют два специалиста – Курбан Бердыев (данные Betting Insider) и Дан Петреску (информация Нобеля Арустамяна).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
Комментарии (3)
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evgevg13
1573554999
нет дыма без огня
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АКС-74У
1573560133
Давай, Саня, держись, капитан покидает тонущий корабль последним!
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paracetamol
1573562396
Попросят, подаст!
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