Тренер «Сочи» Точилин не подавал заявление об отставке

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин опроверг информацию, что он попросил освободить его от занимаемой должности.
«Мое заявление об отставке? Мне сказать нечего, потому что никакое заявление я не подавал», – сказал Точилин.
- По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
- Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
- Следующий соперник южан – «Уфа».
- СМИ утверждают, что на пост тренера «Сочи» претендуют два специалиста – Курбан Бердыев (данные Betting Insider) и Дан Петреску (информация Нобеля Арустамяна).
Источник: Sport24