У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром»

Да что же это такое?! Вернулись на поле после травм 2 игрока основы, и выбили из-за травм 3. И всё в один день! Джорджевич выбыл до этого. Ещё и Фарфан травмирован аж с Копа Америка. Не от хорошей жизни Палыч выпустил молодого Куликова. С такими темпами игроков будет набираться только на стартовый состав. Спасибо Палычу и игрокам за то, что более-менее достойно справляются.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк доставлен в больницу по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», – гласит заявление пресс-службы «Локомотива».
Также клуб уточнил травмы Мацея Рыбуса и Дмитрия Баринова.
«У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.
Рыбус получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуса в матчах сборной Польши исключено».
Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук