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  • У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром»

У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром»

10 ноября 2019, 23:25
14

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк доставлен в больницу по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», – гласит заявление пресс-службы «Локомотива».

Также клуб уточнил травмы Мацея Рыбуса и Дмитрия Баринова.

«У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.

Рыбус получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуса в матчах сборной Польши исключено».

Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Крыховяк Гжегож Баринов Дмитрий
Комментарии (14)
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shurik45
1573417625
Сразу три! Здоровья всем.
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srg38
1573417671
Ну Ари ты и с***!
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Juic
1573417844
Палычы пеняют на ретроградную тактику - однако ломают локомотивских футболистов, по другому не взять. Зе#бали((((
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Черкизовский Кот
1573417915
Да что же это такое?! Вернулись на поле после травм 2 игрока основы, и выбили из-за травм 3. И всё в один день! Джорджевич выбыл до этого. Ещё и Фарфан травмирован аж с Копа Америка. Не от хорошей жизни Палыч выпустил молодого Куликова. С такими темпами игроков будет набираться только на стартовый состав. Спасибо Палычу и игрокам за то, что более-менее достойно справляются.
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Я - легенда
1573426657
При всём уважении к Ари налетел он на Крыховяка своей бетонной башкой, как скотина ;)
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portero
1573443474
Здоровья Гжегож, хорошо играет, смотреть приятно.
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Fan Loko mik
1573450307
Нам нужно дотянуть до зимнего перерыва с наименьшими потерями очков! Задачка не из лёгких. Если зимой проведём такую же трансферную кампанию кака летом - пиши пропало!
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Добрый Бобер
1573455162
Ари - костолом.
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Decorhome
1573457486
Здоровья
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zigbert
1573473363
Прямо напасть в Локомотиве. Здоровья всем ребятам!
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