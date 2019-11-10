Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк доставлен в больницу по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», – гласит заявление пресс-службы «Локомотива».

    Также клуб уточнил травмы Мацея Рыбуса и Дмитрия Баринова.

    «У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.

    Рыбус получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуса в матчах сборной Польши исключено».

    Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2019 23:25
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2203

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Да что же это такое?! Вернулись на поле после травм 2 игрока основы, и выбили из-за травм 3. И всё в один день! Джорджевич выбыл до этого. Ещё и Фарфан травмирован аж с Копа Америка. Не от хорошей жизни Палыч выпустил молодого Куликова. С такими темпами игроков будет набираться только на стартовый состав. Спасибо Палычу и игрокам за то, что более-менее достойно справляются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Juic 1 час назад

      Палычы пеняют на ретроградную тактику - однако ломают локомотивских футболистов, по другому не взять. Зе#бали((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1377

      srg38 1 час назад

      Ну Ари ты и с***!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2687

      mopecekca 1 час назад

      Здоровья футболисту!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2100

      shurik45 1 час назад

      Сразу три! Здоровья всем.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74401
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru