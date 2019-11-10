У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк доставлен в больницу по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», – гласит заявление пресс-службы «Локомотива».

Также клуб уточнил травмы Мацея Рыбуса и Дмитрия Баринова.

«У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.

Рыбус получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуса в матчах сборной Польши исключено».

Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук