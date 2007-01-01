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    Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк был заменен в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1 после первого тайма).

    Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. Его заменил Антон Миранчук, пропустивший из-за повреждения около двух месяцев.

    Крыховяк, забивший и в этом матче, является лучшим бомбардиром» Локо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. На его счету 6 голов в 14 играх.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +900

      Mister_Tomsk 3 минуты назад

      мда совсем все печально у локо. а лавочка пуста.

      0
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      Рейтинг: +355

      xkixerx 29 минут назад

      Удаление было 100% чистейший же не спортивный фол(((( И гол бы не забили, если бы удалили Ари. Ну блин, оченнь очень не красиво сыграл.... надеюсь КДК рассмотрят и дадут дисквалификацию. Здоровья КРЫХА!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +152

      odin1973 49 минут назад

      Ари говнюк. Бил специально

      4
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