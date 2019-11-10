Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк был заменен в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1 после первого тайма).

Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. Его заменил Антон Миранчук, пропустивший из-за повреждения около двух месяцев.

Крыховяк, забивший и в этом матче, является лучшим бомбардиром» Локо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. На его счету 6 голов в 14 играх.