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  • Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

Лучший бомбардир «Локо» Крыховяк получил травму в игре с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук

10 ноября 2019, 20:26
6

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк был заменен в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1 после первого тайма).

Польский футболист получил травму в единоборстве с Ари. Его заменил Антон Миранчук, пропустивший из-за повреждения около двух месяцев.

Крыховяк, забивший и в этом матче, является лучшим бомбардиром» Локо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. На его счету 6 голов в 14 играх.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Миранчук Антон
Комментарии (6)
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odin1973
1573407806
Ари говнюк. Бил специально
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xkixerx
1573408998
Удаление было 100% чистейший же не спортивный фол(((( И гол бы не забили, если бы удалили Ари. Ну блин, оченнь очень не красиво сыграл.... надеюсь КДК рассмотрят и дадут дисквалификацию. Здоровья КРЫХА!!!!!!!!!!!
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Mister_Tomsk
1573410561
мда совсем все печально у локо. а лавочка пуста.
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Garrincha58
1573411866
перерыв для них сейчас вовремя
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serentsio
1573414711
Жутко смотреть повтор этого так называемого единоборства.Красная-100%
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zigbert
1573472429
Трудно будет Локомотиву без Джегожа.
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