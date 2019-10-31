Джикия: «Были немного удивлены, когда увидели стартовый состав «Ростова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Гол в раздевалку сыграл для нас важную роль. Когда мы забили второй гол, то играли по счeту. Да, у них вышли ребята, которые обострили игру, но в целом мы владели ситуацией. Нам забили ненужный мяч, но «Ростов» контролировал мяч, а мы — игру.

Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава, а все футболисты соперника — машины? Я бы не сказал, что что-то почувствовал. Мы играли в свою игру, получалось у нас хорошо. Владели мячом, подходы нашли и дважды забили. Всe закономерно.

Когда узнали стартовый состав соперника, были немного удивлены. Но у нас свои задачи и игра, главное — что прошли дальше, как и хотели», – сказал Джикия.

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