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  • Джикия: «Были немного удивлены, когда увидели стартовый состав «Ростова»

Джикия: «Были немного удивлены, когда увидели стартовый состав «Ростова»

31 октября 2019, 23:23
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Гол в раздевалку сыграл для нас важную роль. Когда мы забили второй гол, то играли по счeту. Да, у них вышли ребята, которые обострили игру, но в целом мы владели ситуацией. Нам забили ненужный мяч, но «Ростов» контролировал мяч, а мы — игру.

Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава, а все футболисты соперника — машины? Я бы не сказал, что что-то почувствовал. Мы играли в свою игру, получалось у нас хорошо. Владели мячом, подходы нашли и дважды забили. Всe закономерно.

Когда узнали стартовый состав соперника, были немного удивлены. Но у нас свои задачи и игра, главное — что прошли дальше, как и хотели», – сказал Джикия.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1572579002
Карпов сам себя переиграл или Кубок по боку теперь у них главное стать чемпионами,но это намного трудней а тут могли пройти дальше и всё могло стать другим
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Диктор
1572583018
Видать им Кубок не важен.
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starche
1572625069
Да, Валера совершил ошибку.
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