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  • Тедеско: «Ростов – вторая команда лиги, просто машина. Но удивило, что они парковали автобус с первой минуты»

Тедеско: «Ростов – вторая команда лиги, просто машина. Но удивило, что они парковали автобус с первой минуты»

31 октября 2019, 22:29
54

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

— Счастливы, что прошли в следующий этап Кубка. Знали, что нас ждет непростая игра. Что «Ростов» — сильный соперник. У этой команды есть план. Он знает, что делать, как действовать в любых ситуациях. Ожидали, что игра будет непростой. Первый тайм сыграли терпеливо. Ждали момента. Хотели взломать зоны. К счастью, это удалось, Хотя было непросто. «Ростов» оборонялся глубоко.

— Удивило, что соперник выставил второй состав?

— «Ростов» — вторая команда лиги. У нее нет второго состава. Что есть? Много качества. Много мощи. Много физики. Просто машина. Это круто. Нас не удивляет состав. Немного удивило то, что ребята парковали автобус с первой минуты. Вот это стало сюрпризом

— Два разных тайма. Почему так вышло?

— В первом тайме мы много владели мячом. Но после нашего первого гола «Ростов» включил прессинг, и контроль мяча мы утратили А после 80-й минуты накатила усталость. Думаю, это случилось из-за очень интенсивного матча против «Локо». И все равно считаю, что мы действовали хорошо.

— Складывается впечатление, что запасным игрокам будет сложно завоевать место в основном составе. Что будет ключевым при определении заявки на следующий тур?

— При определении состава надо применять комплексный подход. 15-20 процентов это соперник, от него пляшем. Важен и недельный микроцикл. Завтра — все с нуля. У всех ребят есть шанс показать себя. И, наконец, смотрим на предыдущие матчи.

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

Источник: «СЭ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Тедеско Доменико
Комментарии (54)
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1572551405
однако похвалил команду без всякого высокомерия
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absent32
1572551551
я бы так сказал - пока Спартаку с Тедеско первые матчи даются легко. Чувствуется свежесть и какая то харизматичность руководителя. но реальная проверка состоится 1 декабря. поздравляю Спартак с выходом в 1/4 кубка)))
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vka1970
1572551802
Совершенно согласен с Тедом.Георгич решил нас измотать и потому выпустил такой оборонительный состав аж с 3 центральными защитниками, а в конце выпустить на замены сильных и свежих игроков.Валера в после матчевом интервью признался, что план команда выполнила, но типа ошибка и всё пошло к чертям под хвост.Спартак просто наказал Георгиевича за его самоуверенность. Хотя судя по всему ему по фиг на этот кубок.Типа сильно не расстроился.
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Томик
1572552235
Приятно читать. Человек способен превращать свои мысли в логически завершённые предложения, не лишённые смысла. Как я по этому соскучился!
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paracetamol
1572554095
Потому, что они член положили на кубок и играли вторым составом. Это для вас, несчастных, он нужен.
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BlackMurder
1572554609
Безмозглый, высасывай деньги и вали с россии, убегай прям, какой автобус, у нас заложено у нормальных команд возить на кубок дубль, кубок накуй не нужен, ротор локомотив обыгрывал и че теперь! Физрук не умный
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Вальдемар IV
1572577849
видимо из-за этого и вторая, что парковали
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vgarakh
1572596149
Карпин прав, зачем рисковать основой перед игрой с Краснодаром, лучше посмотреть в боевой обстановке другой состав. Выиграли бы - были молодцы, а не выиграли - ничего страшного, в следующий раз выиграют. С Краснодаром будет тяжкая игра и в этом случае есть хоть какой-то шанс взять очки, а играй основой с Спартаком, этого шанса изначально бы не было. Так , что болелам Спартака не надо обижаться на Валеру. ОН ПРАВ!!!
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Serjoga
1572618025
"Звиздобол"! Карпин умный тренер! Он выставил запасников и "плюнул" на КУБОК! В РПЛ даже 3-е место ПОЧЕТНЕЕ этого кубка! Но даже запасников Тедеско своими "системами" не смог ЗАГАСИТЬ на трешку! А 3 замены Карпина СНЕСЛИ Спартак! Болелы Спартака!!!!!!!!!! Я вам не завидую! Посмотрим 4-го ноября, если Спартак "отскочит", в чем я не уверен, то это будет праздник для Тадеско! Арсенал ЗАПАСНИКАМИ играть не будет!
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Рубинище
1572619600
то. что Карпин забил на кубок было понятно до матча уж очень высокий кеф на Ростов. но я не понимаю почему играя даже дублем он поставил автобус. это все трусость наших тренеров. и низкая квалификация. какая разница с каким счетом лететь-зато боем можно было посмотреть на резерв свой.
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