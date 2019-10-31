Тедеско: «Ростов – вторая команда лиги, просто машина. Но удивило, что они парковали автобус с первой минуты»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

— Счастливы, что прошли в следующий этап Кубка. Знали, что нас ждет непростая игра. Что «Ростов» — сильный соперник. У этой команды есть план. Он знает, что делать, как действовать в любых ситуациях. Ожидали, что игра будет непростой. Первый тайм сыграли терпеливо. Ждали момента. Хотели взломать зоны. К счастью, это удалось, Хотя было непросто. «Ростов» оборонялся глубоко.

— Удивило, что соперник выставил второй состав?

— «Ростов» — вторая команда лиги. У нее нет второго состава. Что есть? Много качества. Много мощи. Много физики. Просто машина. Это круто. Нас не удивляет состав. Немного удивило то, что ребята парковали автобус с первой минуты. Вот это стало сюрпризом

— Два разных тайма. Почему так вышло?

— В первом тайме мы много владели мячом. Но после нашего первого гола «Ростов» включил прессинг, и контроль мяча мы утратили А после 80-й минуты накатила усталость. Думаю, это случилось из-за очень интенсивного матча против «Локо». И все равно считаю, что мы действовали хорошо.

— Складывается впечатление, что запасным игрокам будет сложно завоевать место в основном составе. Что будет ключевым при определении заявки на следующий тур?

— При определении состава надо применять комплексный подход. 15-20 процентов это соперник, от него пляшем. Важен и недельный микроцикл. Завтра — все с нуля. У всех ребят есть шанс показать себя. И, наконец, смотрим на предыдущие матчи.

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА