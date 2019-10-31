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    Тедеско: «Ростов – вторая команда лиги, просто машина. Но удивило, что они парковали автобус с первой минуты»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

    — Счастливы, что прошли в следующий этап Кубка. Знали, что нас ждет непростая игра. Что «Ростов» — сильный соперник. У этой команды есть план. Он знает, что делать, как действовать в любых ситуациях. Ожидали, что игра будет непростой. Первый тайм сыграли терпеливо. Ждали момента. Хотели взломать зоны. К счастью, это удалось, Хотя было непросто. «Ростов» оборонялся глубоко.

    — Удивило, что соперник выставил второй состав?

    — «Ростов» — вторая команда лиги. У нее нет второго состава. Что есть? Много качества. Много мощи. Много физики. Просто машина. Это круто. Нас не удивляет состав. Немного удивило то, что ребята парковали автобус с первой минуты. Вот это стало сюрпризом

    — Два разных тайма. Почему так вышло?

    — В первом тайме мы много владели мячом. Но после нашего первого гола «Ростов» включил прессинг, и контроль мяча мы утратили А после 80-й минуты накатила усталость. Думаю, это случилось из-за очень интенсивного матча против «Локо». И все равно считаю, что мы действовали хорошо.

    — Складывается впечатление, что запасным игрокам будет сложно завоевать место в основном составе. Что будет ключевым при определении заявки на следующий тур?

    — При определении состава надо применять комплексный подход. 15-20 процентов это соперник, от него пляшем. Важен и недельный микроцикл. Завтра — все с нуля. У всех ребят есть шанс показать себя. И, наконец, смотрим на предыдущие матчи.

    Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

    Источник: «СЭ»

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    31.10.2019 22:29
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder 2 часа назад

      Безмозглый, высасывай деньги и вали с россии, убегай прям, какой автобус, у нас заложено у нормальных команд возить на кубок дубль, кубок накуй не нужен, ротор локомотив обыгрывал и че теперь! Физрук не умный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3951

      paracetamol 2 часа назад

      Потому, что они член положили на кубок и играли вторым составом. Это для вас, несчастных, он нужен.

      3
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      Рейтинг: +1557

      Томик 3 часа назад

      Приятно читать. Человек способен превращать свои мысли в логически завершённые предложения, не лишённые смысла. Как я по этому соскучился!

      2
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      Рейтинг: +6295

      derrik2000 > Томик 2 часа назад

      Это не он, а НОВЫЙ переводчик)): после первого матча при Тедеско "тот, кто надо" обратил внимание на слабость перевода.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1557

      Томик > derrik2000 2 часа назад

      Ждём пол года, когда сам заговорит. Думаю, если сложится удачно, то ему этого срока хватит, чтобы формулировать мысли лучше Олега Георгиевича. А лучше, если хотя бы год...Парень талантливый - заговорит.

      1
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 3 часа назад

      Совершенно согласен с Тедом.Георгич решил нас измотать и потому выпустил такой оборонительный состав аж с 3 центральными защитниками, а в конце выпустить на замены сильных и свежих игроков.Валера в после матчевом интервью признался, что план команда выполнила, но типа ошибка и всё пошло к чертям под хвост.Спартак просто наказал Георгиевича за его самоуверенность.
      Хотя судя по всему ему по фиг на этот кубок.Типа сильно не расстроился.

      1
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      Рейтинг: +7005

      Вомбат > vka1970 2 часа назад

      Именно. Состав-то полуторный. Резервисты в основе против Спартака ясно показали отношение Ростова к Кубку России. Такое отношение не делает чести этой команде. А Спартак хочет выиграть кубок. И кстати может.

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      Рейтинг: +2604

      JTherry > vka1970 1 час назад

      Валера не сильно расстроился - слил матч с ухмылкой)) но на мой взгляд он и не мог выставить сильнейший состав на матч, берег силы на Краснодар... ВГ, как и раньше, слишком самоуверен, чересчур...

      0
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      Рейтинг: +1876

      absent32 3 часа назад

      я бы так сказал - пока Спартаку с Тедеско первые матчи даются легко. Чувствуется свежесть и какая то харизматичность руководителя. но реальная проверка состоится 1 декабря. поздравляю Спартак с выходом в 1/4 кубка)))

      3
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      Рейтинг: +2373

      maygli > absent32 2 часа назад

      ;-))) У него каждый матч "реальная проверка". После Рубина говорили "... ну это не показатель, вот следующая игра с Локо и всё встанет на свои места..." После игры опять " ...ну Локомотив, уставший - это не показатель, вот Ростов укатает Спартак и ..." (т.е. 4 дня отдыха Локо было мало).
      И вот Спартак сыграл с Ростовом в том же стиле и что слышим? - опять тоже самое.

      3
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      Рейтинг: +31058

      Полная Канистра 3 часа назад

      однако похвалил команду без всякого высокомерия

      3
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Чует кошка, чьё мясо съела...*****

      0
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      Рейтинг: +348

      alarm 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тупеску начал ныть, как и положено любому тренеру хряков. позор!

      -12
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      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. > alarm 3 часа назад

      Убогий , а в чём нытьё ?

      4
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      Рейтинг: +31058

      Полная Канистра > alarm 3 часа назад

      интересно тебя кто рожал

      2
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      Рейтинг: +1424

      Leon_ARS > Полная Канистра 2 часа назад

      Ты думаешь его рожали?.. нет - он жертва аборта!

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