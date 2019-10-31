Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Торпедо» вышли в четвертьфинал турнира, обыграв «Ростов» и «Балтику» соответственно.

В 1/4 финала «Спартак» встретится с ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Химками».

Кубок России. 1/8 финала

Спартак – Ростов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 43; 2:0 – Ларссон, 59; 2:1 – Долгов, 87.

«Спартак»: Максименко, Зобнин (Мельгарехо, 74), Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон (Рассказов, 87), Ларссон, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе (Шюррле, 77).

«Ростов»: Песьяков, Ведерников, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Хаджикадунич, Логашов, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Глебов, Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

Предупреждения: Понсе, 28; Айртон, 45; Джикия, 73 – Зайнутдинов, 53.

Торпедо – Балтика – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 53.

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