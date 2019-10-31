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    Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Торпедо» вышли в четвертьфинал турнира, обыграв «Ростов» и «Балтику» соответственно.

    В 1/4 финала «Спартак» встретится с ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Химками».

    Кубок России. 1/8 финала

    Спартак – Ростов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ларссон, 43; 2:0 – Ларссон, 59; 2:1 – Долгов, 87.

    «Спартак»: Максименко, Зобнин (Мельгарехо, 74), Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон (Рассказов, 87), Ларссон, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе (Шюррле, 77).

    «Ростов»: Песьяков, Ведерников, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Хаджикадунич, Логашов, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Глебов, Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

    Предупреждения: Понсе, 28; Айртон, 45; Джикия, 73 – Зайнутдинов, 53.

    Торпедо – Балтика – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 53.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2019 21:23
    Комментарии150
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      Рейтинг: +4634

      _Marqella_ 1 час назад

      Ростов жиденько обкакался .....

      0
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      Рейтинг: +37

      ola1a 2 часа назад

      Песьяков - игрок запаса
      Хаджикадунич - игрок на замену
      Вилюш - восстанавливается после травмы
      Долгов, Ведерников, Логашов - игроки дубля
      Глебов, Саплинов - игроки на замену
      Зайнутдинов , Сигурдарсон - игроки замены
      Вот и весь состав, могу понять радость победы фанатов Спартака, но не понимаю гордости и высоких измышлений типа - Тедеско переиграл Карпина все такое, это смешно. Тут даже не полуторный состав был, а второй)) И то, как только вышли игроки основы, Спартак поплыл...пойдумайте над этим, господа уважаемые болельщики

      2
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      Рейтинг: +552

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Валера грамотно расставил приоритеты. Кубок нынче это не трофей, чтоб за него бороться, ценности не представляет, целесообразней на чемпионат силы потратить. Хотел унизить свинарник вторым составом на глазах собственных болел, но увы, не проканало. Спартаку желаю вылететь от Шинника в следующем раунде, чтоб изучили будущего соперника по ФНЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2373

      maygli 2 часа назад

      Спартак со второй красивой победой!
      Верной дорогой идёте товарищи!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9426

      vka1970 3 часа назад

      Всех КБ ещё раз с победой.
      Надеюсь для Валеры сегодня будет урок, что не стоит более в поддавки играть.
      Чревато.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -88

      DonBaton II 3 часа назад

      Бомбардир,а есть другие новости? А то про "великий и могучий" свинарник,которому тупо везёт,уже надоело читать. Или все админы тут свиные очколизы?

      2
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      ...
      Рейтинг: +22

      Kruglov2412 > DonBaton II 3 часа назад

      Согласен с тобой как будто хряки лигу чемпионов взяли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      kolyma999 3 часа назад

      Никогда ничего против Ростова не имел,но сегодня вас пучит не по детски.Что не коммент то дубль,дубль.Вот таких экономистов наказывали уже не раз.И Краснодар вас накажет.И Юрку отдельно про 14 лет.А вы то наверно с пьедесталов не слазиете,да и кубков полный карман?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2991

      Yurok161 > kolyma999 2 часа назад

      Тебя жизнь уже наказала.Победитель кнопочный.А про 14 лет я конечно погорячился.Вам всего 13 лет осталось.Удачи тебе в школе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +603

      Чец 3 часа назад

      Ростов, не отчаивайся, все впереди, играли хорошо, молодцы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +438

      СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов сосет куй .Спартак идет дальше ,жаль что не забили третий.Всех кб с победой.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +37150

      ROSTOV SUPER > СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Что сосет Ростов тебе не ведомо , а вот ты после подобных высказываний , видимо являешься реальным любителем пососать не какой то там "куй" , а полноценный х у й !

      8
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      ...
      Рейтинг: +2991

      Yurok161 > СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      пока сосешь только ты

      5
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      ...
      Рейтинг: +22

      Kruglov2412 > СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Болельщик паравозов я но по моему ты любитель заглотить по самые гланды Ростов не плохо смотрелся жаль а ты иди на ... Со своим мнением болельщики Ростова не отчаивайтесь!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +171

      Fireman-100 > СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Ты просто презерватив набитый перловкой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9426

      vka1970 > СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Ты чей будешь то , чтобы подобное говорить ?
      Не примазывайся к красно белым.Я средь наших таких дебилов ещё не видел.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24

      Граф2019 > СЕВАСТОПОЛЬ 2 часа назад

      не позорь город!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      К сожалению ни игры , ни интервью не видел, просто поздравлю Спартак и Спартачей с победой.
      У Ростова хороший шанс будет в воскресенье -оторваться от Краснодара ещё на три очка. Думаю #Валераверим, спецом сохранил силы на бой с быками. Всем болельщикам футбола приятных эмоций от футбола. Моя Торпеда сегодня была сильнее Балтики и победила.

      4
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      Рейтинг: +2630

      uBaH_ > Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Вас тоже с победой. Ждём в РПЛ ;)

      5
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      Рейтинг: +4891

      ilichkadr > Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Чувствуется, что у Торпеды хороший тренер. Игнашевич с чмстого листа просто молодца!

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