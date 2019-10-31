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  • Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

31 октября 2019, 21:23
144

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Торпедо» вышли в четвертьфинал турнира, обыграв «Ростов» и «Балтику» соответственно.

В 1/4 финала «Спартак» встретится с ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Химками».

Кубок России. 1/8 финала

Спартак – Ростов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 43; 2:0 – Ларссон, 59; 2:1 – Долгов, 87.

«Спартак»: Максименко, Зобнин (Мельгарехо, 74), Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон (Рассказов, 87), Ларссон, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе (Шюррле, 77).

«Ростов»: Песьяков, Ведерников, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Хаджикадунич, Логашов, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Глебов, Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

Предупреждения: Понсе, 28; Айртон, 45; Джикия, 73 – Зайнутдинов, 53.

Торпедо – Балтика – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 53.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Ростов Балтика Торпедо
Комментарии (144)
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Fancyfall
1572546361
с победой! джордан молодец!
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Dizgen
1572546376
Вперед Спартак!!! С Победой Спасибо ребята!!!
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VVM1964
1572546461
Всех с победой . В концовочке только расслабились и обеспечили нервотрепку на последние минуты , эту "фирменную" черту никак не удается искоренить .
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Серж 69
1572546637
Отлично,Спартак с победой,так держать!!!Папа Ларссона,Хенрик,не уезжай!Ты нам всем тут нужен!
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Полная Канистра
1572546662
карп сам себя обманул ослабив состав и тупо полтора тайма Икарусом играть на что он рассчитывал ? малой кровью обыграть Тедеско эх не проканала тактика
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oyabun
1572546864
С победой красно-белые братья! Она важна еще и с психологической точки зрения. После серии поражений игрокам очень важно вновь почувствовать уверенность в своих силах. Многие из недоброжелателей Спартака тут пишут что Ростов играл вторым составом, но позвольте! основа не была травмирована, это выбор тренера на игру, так что спрашивайте с Карпина.
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oyabun
1572547494
Вторую и третью команду нынешнего первенства Спартак уже обыграл, не вижу причин не продолжить славную традицию. На очереди должна быть победа над четвертой -ЦСКА. Главное чтобы не бросали играть последние 20 мин как сегодня. Надеюсь Тедеско внятно объяснит игрокам как они были неправы.
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rash1959
1572547952
Сдам жилплощадь папе Ларссону.
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Genchik92
1572548272
Как же противно смотреть на болельщиков команды шпартальке , как команда проигрывает так поливают ее грязью , как новый тренер две победы ВСЁ шпартальке чемпион пипец
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Из Твери Леха
1572554323
Валера грамотно расставил приоритеты. Кубок нынче это не трофей, чтоб за него бороться, ценности не представляет, целесообразней на чемпионат силы потратить. Хотел унизить свинарник вторым составом на глазах собственных болел, но увы, не проканало. Спартаку желаю вылететь от Шинника в следующем раунде, чтоб изучили будущего соперника по ФНЛ.
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