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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Спартак - Ростов

31.10.2019, Четверг, 19:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/8 финала Спартак - Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 21:30 Ростов 2:2 Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2019
1 тур
26 июня, среда 19:00 Ростов 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 2:1 Спартак
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 0:1 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

21 января, понедельник 20:00 Спартак 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 19:00 Спартак 2:0 Ростов
15 тур
28 октября, суббота 19:00 Ростов 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 16:30 Ростов 3:0 Спартак
10 тур
15 октября, суббота 19:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ростов 2:0 Спартак
8 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 19:30 Ростов 2:1 Спартак
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
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    Рейтинг: +804

    Dizgen 31 октября 2019, 21:25

    Победа!!!

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 31 октября 2019, 21:24

    С победой Спартак.

    2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 октября 2019, 21:19

    Ростов, вперед! нужен еще гол!

    0
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    Рейтинг: +1080

    Красный май 31 октября 2019, 20:50

    А-ха, опять Джордан! Ахренеть!

    3
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 31 октября 2019, 20:49

    дубль! молодца!

    3
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    Рейтинг: +1036

    овертайм 31 октября 2019, 20:28

    ростов сольет и в чемпионате их обыграет)

    1
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    Рейтинг: +1080

    Красный май 31 октября 2019, 20:17

    Ларссон в голеадора превращается? Или так, временный всплеск?

    4
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 31 октября 2019, 20:15

    гол!

    4
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 31 октября 2019, 18:26

    РОСТОВ РУЛИТ!ВАЛЕРИЮ УДАЧИ!

    2
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    Рейтинг: +28

    Bondavy 31 октября 2019, 17:46

    Валера, верим!)

    -1
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