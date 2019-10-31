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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 31 октября 2019
Спартак
31.10.2019, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ростов
43'
Д. Ларссон
59'
Д. Ларссон
87'
А. Долгов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Ростов
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Долгов
Пас отдал
Э. Шомуродов
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Айртон
87'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Понсе
77'
75'
Замена
А. Долгов
️️️️
М. Вилюш
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Р. Зобнин
74'
Желтая карточка
Г. Джикия
73'
71'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
66'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 2:0!
Д. Ларссон
59'
53'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
Айртон
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ларссон
43'
Желтая карточка
Э. Понсе
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Зелимхан Бакаев
ЛП
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
2
Кутепов
14
Джикия
18
Умяров
33
Крал
7
Бакаев
47
Зобнин
9
Понсе
17
Ларссон
3-3-1-2-1
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
16
Вилюш
3
Ведерников
43
Логашов
15
Глебов
78
Чистяков
71
Попов
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
16
Сигурдарсон
6
Айртон
15
Рассказов
15
Рассказов
6
Айртон
47
Зобнин
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
47
Зобнин
9
Понсе
20
Шюррле
20
Шюррле
9
Понсе
71
Попов
19
Байрамян
19
Байрамян
71
Попов
16
Вилюш
11
Долгов
11
Долгов
16
Вилюш
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Спартак
Ростов
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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