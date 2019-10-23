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  • Капелло: «Ювентус» 28 раз пробил по воротам «Локомотива»? Видимо, я смотрел другой матч»

Капелло: «Ювентус» 28 раз пробил по воротам «Локомотива»? Видимо, я смотрел другой матч»

23 октября 2019, 08:15
8

Экс-главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло подвел итог домашней победе туринского клуба над «Локомотивом» (2:1, 3-й тур ЛЧ).

«Сарри сказал, что «Ювентус» 28 раз пробил по воротам (статистика подтверждена в отчете УЕФА – прим. «Бомбардира»)? Видимо, я смотрел другой матч.

«Ювентус» победил благодаря двум дальним ударам. Причем второй гол пришел с ошибки вратаря. В любом случае поздравляю «Ювентус», – сказал итальянец.

  • На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук. Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.
  • Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.
  • 6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: Corriere dello Sport
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Капелло Фабио Сарри Маурицио
Комментарии (8)
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itarnmag
1571816161
Согласен с тем,что "Локомотив" на ничью не наиграл
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Я - легенда
1571818047
У Капелло взыгрывает старая привязанность к России, с тех пор как он тренировал сборную - вот и защищает ))
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woyser
1571833619
Это команда не из РФЛ, а лидер из Серии А. Уж, что что а автобусы они взламывать умеют. Тут надо что-то по-веселее придумывать. Возможно в ответке Палыч чего и придумает. В любом случае удачи железнодорожникам в Европе.
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