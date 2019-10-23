Капелло: «Ювентус» 28 раз пробил по воротам «Локомотива»? Видимо, я смотрел другой матч»

Экс-главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло подвел итог домашней победе туринского клуба над «Локомотивом» (2:1, 3-й тур ЛЧ).

«Сарри сказал, что «Ювентус» 28 раз пробил по воротам (статистика подтверждена в отчете УЕФА – прим. «Бомбардира»)? Видимо, я смотрел другой матч.

«Ювентус» победил благодаря двум дальним ударам. Причем второй гол пришел с ошибки вратаря. В любом случае поздравляю «Ювентус», – сказал итальянец.

На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук . Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.

. Хавбек хозяев забил на 77-й и 79-й. Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.

6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами