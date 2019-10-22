Капелло: «Ювентус» 28 раз пробил по воротам «Локомотива»? Видимо, я смотрел другой матч»

я бы тоже с удовольствием посмотрел другой матч,
а не эти потуги локомотива сыграть в бердыевский антифутбол!
абсолютно не зрелищно и не смотрибельно, от ЛЧ ждёшь праздника,
а не вот это вот всё! фу!
Экс-главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло подвел итог домашней победе туринского клуба над «Локомотивом» (2:1, 3-й тур ЛЧ).
«Сарри сказал, что «Ювентус» 28 раз пробил по воротам (статистика подтверждена в отчете УЕФА – прим. «Бомбардира»)? Видимо, я смотрел другой матч.
«Ювентус» победил благодаря двум дальним ударам. Причем второй гол пришел с ошибки вратаря. В любом случае поздравляю «Ювентус», – сказал итальянец.
- На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук. Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.
- Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.
- 6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.
Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами