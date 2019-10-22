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    Капелло: «Ювентус» 28 раз пробил по воротам «Локомотива»? Видимо, я смотрел другой матч»

    Экс-главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло подвел итог домашней победе туринского клуба над «Локомотивом» (2:1, 3-й тур ЛЧ).

    «Сарри сказал, что «Ювентус» 28 раз пробил по воротам (статистика подтверждена в отчете УЕФА – прим. «Бомбардира»)? Видимо, я смотрел другой матч.

    «Ювентус» победил благодаря двум дальним ударам. Причем второй гол пришел с ошибки вратаря. В любом случае поздравляю «Ювентус», – сказал итальянец.

    • На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук. Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.
    • Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.
    • 6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1803

      Борат 13 минут назад

      я бы тоже с удовольствием посмотрел другой матч,
      а не эти потуги локомотива сыграть в бердыевский антифутбол!
      абсолютно не зрелищно и не смотрибельно, от ЛЧ ждёшь праздника,
      а не вот это вот всё! фу!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +260

      Nintendo8800 > Борат 11 минут назад

      редкостный дол ... **

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