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  • Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в ЛЧ среди россиян

Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в ЛЧ среди россиян

3 октября 2018, 22:55
8

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл в матче 2-го тура группвого этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Акинфеев провел восьмой «сухой» матч в ЛЧ – больше, чем любой другой российский голкипер в этом турнире. Всего Акинфеев сыграл в 57 играх в Лиге чемпионов.

По семь матчей без пропущенных голов сыграли голкиперы «Зенита» Юрий Лодыгин (17 матчей в ЛЧ) и Вячеслав Малафеев (20 матчей в ЛЧ). У Сергея Овчинникова («Бенфика», «Порту», «Локомотив») шесть «сухих» матчей из 27 игр в Лиге чемпионов.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Реал Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь Лодыгин Юрий Овчинников Сергей
Комментарии (8)
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Alejandrrro
1538596608
И по «антисухим» тоже
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prezent2017
1538598260
Сухой рекорд внутренний, а мокрый - мировой.
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bset
1538600144
Рекорд по сухим побил, а ему все антирекорд припоминают) Наш народ не исправить - только плохое подмечают)
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Mario84
1538600683
У него вся карьера так. Со щитом или на щите. Его ничего не сломало.
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LIO1987
1538602913
Да не про сухари писать надо, а про 57 матчей в ЛЧ!!! Какому голкиперу из РПЛ такое может хотя бы присниться???
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dartkovkolya
1538604965
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://numl.org/dWq
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neofizer
1538630819
рекордсмен по всему..
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yarik1_78
1538677655
Сухарян!!!
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