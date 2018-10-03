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    Какой вы футболист?

    Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в ЛЧ среди россиян

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл в матче 2-го тура группвого этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

    Акинфеев провел восьмой «сухой» матч в ЛЧ – больше, чем любой другой российский голкипер в этом турнире. Всего Акинфеев сыграл в 57 играх в Лиге чемпионов.

    По семь матчей без пропущенных голов сыграли голкиперы «Зенита» Юрий Лодыгин (17 матчей в ЛЧ) и Вячеслав Малафеев (20 матчей в ЛЧ). У Сергея Овчинникова («Бенфика», «Порту», «Локомотив») шесть «сухих» матчей из 27 игр в Лиге чемпионов.

    Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 22:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 октября 2018, 21:27

      Сухарян!!!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 октября 2018, 08:26

      рекордсмен по всему..

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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://numl.org/dWq

      -4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 4 октября 2018, 00:41

      Да не про сухари писать надо, а про 57 матчей в ЛЧ!!! Какому голкиперу из РПЛ такое может хотя бы присниться???

      4
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      Рейтинг: +715

      Mario84 4 октября 2018, 00:04

      У него вся карьера так. Со щитом или на щите. Его ничего не сломало.

      8
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      Рейтинг: +25020

      bset 3 октября 2018, 23:55

      Рекорд по сухим побил, а ему все антирекорд припоминают) Наш народ не исправить - только плохое подмечают)

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 23:24

      Сухой рекорд внутренний, а мокрый - мировой.

      0
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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro 3 октября 2018, 22:56

      И по «антисухим» тоже

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