Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в ЛЧ среди россиян

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл в матче 2-го тура группвого этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Акинфеев провел восьмой «сухой» матч в ЛЧ – больше, чем любой другой российский голкипер в этом турнире. Всего Акинфеев сыграл в 57 играх в Лиге чемпионов.

По семь матчей без пропущенных голов сыграли голкиперы «Зенита» Юрий Лодыгин (17 матчей в ЛЧ) и Вячеслав Малафеев (20 матчей в ЛЧ). У Сергея Овчинникова («Бенфика», «Порту», «Локомотив») шесть «сухих» матчей из 27 игр в Лиге чемпионов.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов