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    Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов


    3.9
    Голосов: 11
    03.10.2018 12:05
    Дальше ЦСКА ждут новые сложности.

    Победу ЦСКА над «Реалом» испортил эпизод в добавленное время, когда за две желтые карточки удалили с поля Игоря Акинфеева. Лидеру группы в следующем туре играть с «Ромой». Делать это придется уже без Акинфеева, а в запасе есть только молодежь. На последние секунды вышел юный Георгий Кырнац, которому даже не позволили выбить мяч от ворот. Виктор Гончаренко говорит, что в Риме в воротах появится Илья Помазун, у которого пока есть небольшая травма.

    Кто такой Помазун?

    Илье Помазуну уже 22 года. Он дебютировал в воротах ЦСКА еще в августе 2017 года, когда вышел на встречу с «Рубином». Помазун быстро пропустил два мяча, ошибался на выходах и проиграл дебютный матч. Потом была победная игра с «Тосно» (2:1) и кубковый матч с «Авангардом» (0:1). Остальное время – игры за молодежный состав без каких-то перспектив на место первого вратаря. В этом сезоне Помазуна ставили только на товарищеские матчи, главный из которых был против «Бешикташа» (4:1).

    В Риме Помазун тоже играл. В юношеской Лиге УЕФА ЦСКА и «Рома» встречались в 2014 году. Тогда он пропустил три мяча, а ЦСКА ответил только голом Тимура Жамалетдинова. Интересно, что основной полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини тогда капитанил в молодежном составе. На этих трех игроках и завязаны все пересечения с той римской игрой на младшем уровне. Самое веселое, что Помазун давно считался перспективным, в 15 лет дебютировал за молодежку и даже попал в заявку на матч основного ЦСКА, когда за клуб дебютировал 16-летний Сергей Ревякин.

    Своими кумирами Помазун однажды назвал Игоря Акинфеева и Мануэля Нойера. Кстати, его отец тоже был вратарем и даже становился чемпионом России-1993 в составе московского «Спартака». На топ-голкиперов Помазун пока похож только травмами. В 2013 году он разорвал кресты, а еще через пару лет перенес операцию на мениске. По тренировкам видно, что даже с травмами Помазун не потерял способность быстро реагировать на удары. Реакция – его главное достоинство.

    А что за Кырнац?

    Если Помазун не успеет восстановиться, то вариантов у Гончаренко не останется. Номинальный дебют за основу ЦСКА у Кырнаца состоялся, но дальше предстоит показать что-то большее. В детстве он поддерживал «Манчестер Юнайтед» и «Реал», а еще мальчишкой два года отыграл в школе «Спартака». В июне Кырнацу исполнилось 20 лет. Всю жизнь его знают стильным парнем, который часто меняет прически.

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    Публикация от text (@gosha_kyrnats)

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    Он тоже много играл за ЦСКА на юношеском и молодежном уровнях, а в июле 2015 года карьера Кырнаца развивалась примерно так. Как бы не пришлось повторять подобное в Риме, но уже во взрослой ЛЧ.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15

      rsn21 24 октября 2018, 11:32

      игорю пора бутсы на гвоздь вешать.
      Дать дорогу молодым

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      Рейтинг: +9788

      САДЫЧОК 4 октября 2018, 16:18

      Кырнац симпатяга ! похож лицом на Валуева !

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 3 октября 2018, 22:51

      Что подвёл команду Акинфеев, то подвёл. Посчитал, что со своими бесконечными матами, может выступать и на международной арене. А может считал, что румын не знает русского языка.Получил карточку за двухэтажные маты, не успокоился, начал крыть судью трёхэтажными. Интересно РПЛ будет наказывать нашу зазвездившуюся звезду. Или Гинер не разрешит.

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 3 октября 2018, 22:12

      Нужен новый с опытом...

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 3 октября 2018, 18:31

      У Игорька талант.А тут.....Ну посмотрим.Хотя немного страшновато.Думаю защита поможет

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 октября 2018, 18:31

      Дали фору Роме! Риме они нас порвут! На Лужнике скатают ничью и все привет ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 3 октября 2018, 15:11

      Плеханов ты писал в августе статьбчто ЦСКА больше не фаворит типо смирииесь с этим, так что закрой свою пасть бездарь, и не неси очередную чушь

      3
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      Рейтинг: +25058

      bset 3 октября 2018, 15:07

      Ну Кырнац - это перебор. А вот Помазуну можно дать попробовать.

      0
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      Рейтинг: +68031

      portero 3 октября 2018, 14:16

      там Едапин есть 18 лет, 2.02 рост , места в воротах больше займет.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 3 октября 2018, 14:07

      я так и не понял за ЧТО 2 ЖК подряд...

      может кто объяснит???

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > belarus-gomel 4 октября 2018, 08:30

      Мне думается так: первую желтую заслуженно получил, т.к. начал орать и жестикулировать в адрес судьи, а вот вторую походу за вопрос " за что б.ять?" Цыган услышал знакомое матерное слово и, не поняв, в каком контексте оно употреблено, вынес второе предупреждение

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