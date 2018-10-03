Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

Дальше ЦСКА ждут новые сложности.

Победу ЦСКА над «Реалом» испортил эпизод в добавленное время, когда за две желтые карточки удалили с поля Игоря Акинфеева. Лидеру группы в следующем туре играть с «Ромой». Делать это придется уже без Акинфеева, а в запасе есть только молодежь. На последние секунды вышел юный Георгий Кырнац, которому даже не позволили выбить мяч от ворот. Виктор Гончаренко говорит, что в Риме в воротах появится Илья Помазун, у которого пока есть небольшая травма.

Кто такой Помазун?

Илье Помазуну уже 22 года. Он дебютировал в воротах ЦСКА еще в августе 2017 года, когда вышел на встречу с «Рубином». Помазун быстро пропустил два мяча, ошибался на выходах и проиграл дебютный матч. Потом была победная игра с «Тосно» (2:1) и кубковый матч с «Авангардом» (0:1). Остальное время – игры за молодежный состав без каких-то перспектив на место первого вратаря. В этом сезоне Помазуна ставили только на товарищеские матчи, главный из которых был против «Бешикташа» (4:1).

В Риме Помазун тоже играл. В юношеской Лиге УЕФА ЦСКА и «Рома» встречались в 2014 году. Тогда он пропустил три мяча, а ЦСКА ответил только голом Тимура Жамалетдинова. Интересно, что основной полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини тогда капитанил в молодежном составе. На этих трех игроках и завязаны все пересечения с той римской игрой на младшем уровне. Самое веселое, что Помазун давно считался перспективным, в 15 лет дебютировал за молодежку и даже попал в заявку на матч основного ЦСКА, когда за клуб дебютировал 16-летний Сергей Ревякин.

Своими кумирами Помазун однажды назвал Игоря Акинфеева и Мануэля Нойера. Кстати, его отец тоже был вратарем и даже становился чемпионом России-1993 в составе московского «Спартака». На топ-голкиперов Помазун пока похож только травмами. В 2013 году он разорвал кресты, а еще через пару лет перенес операцию на мениске. По тренировкам видно, что даже с травмами Помазун не потерял способность быстро реагировать на удары. Реакция – его главное достоинство.

А что за Кырнац?

Если Помазун не успеет восстановиться, то вариантов у Гончаренко не останется. Номинальный дебют за основу ЦСКА у Кырнаца состоялся, но дальше предстоит показать что-то большее. В детстве он поддерживал «Манчестер Юнайтед» и «Реал», а еще мальчишкой два года отыграл в школе «Спартака». В июне Кырнацу исполнилось 20 лет. Всю жизнь его знают стильным парнем, который часто меняет прически.

text text text Публикация от text (@gosha_kyrnats) 17 Ноя 2016 в 11:16 PST

text text text 6 Авг 2018 в 10:06 PDT

Он тоже много играл за ЦСКА на юношеском и молодежном уровнях, а в июле 2015 года карьера Кырнаца развивалась примерно так. Как бы не пришлось повторять подобное в Риме, но уже во взрослой ЛЧ.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2015 г.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

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