ФНЛ. «Спартак-2» победил «Балтику», «Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом». Петербуржцы набрали первое очко в сезоне

«Спартак-2» на своем поле обыграл «Балтику» в матче девятого тура ФНЛ.

«Зенит-2» в Воронеже сыграл вничью с местным «Факелом». Это первое очко петербургской команды, набранное в нынешнем розыгрыше турнира.

Лидер турнирной таблицы «Томь» с крупным счетом обыграла «СКА-Хабаровск».

Россия. Первенство ФНЛ. 9-й тур

Луч – Мордовия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Обухов, 90+1 (с пенальти).

Факел – Зенит-2 – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бирюков, 17; 1:1 – Макеев, 42; 1:2 – Скроботов, 47; 2:2 – Лебеденко, 52.

Томь – СКА-Хабаровск – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гвинейский, 3; 1:1 – Зайцев, 33; 2:1 – Кухарчук, 49; 3:1 – Шалаев, 73; 4:1 – Ставпец, 79.

Шинник – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гелоян, 78.

Спартак-2 – Балтика – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев, 20; 1:1 – Григорьев, 48; 2:1 – Тюнин, 82.

Авангард – Армавир – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гоцук, 33.

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