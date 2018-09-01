ФНЛ. «Спартак-2» победил «Балтику», «Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом». Петербуржцы набрали первое очко в сезоне

«Спартак-2» на своем поле обыграл «Балтику» в матче девятого тура ФНЛ.
«Зенит-2» в Воронеже сыграл вничью с местным «Факелом». Это первое очко петербургской команды, набранное в нынешнем розыгрыше турнира.
Лидер турнирной таблицы «Томь» с крупным счетом обыграла «СКА-Хабаровск».
Россия. Первенство ФНЛ. 9-й тур
Гол: 0:1 – Обухов, 90+1 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Бирюков, 17; 1:1 – Макеев, 42; 1:2 – Скроботов, 47; 2:2 – Лебеденко, 52.
Томь – СКА-Хабаровск – 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гвинейский, 3; 1:1 – Зайцев, 33; 2:1 – Кухарчук, 49; 3:1 – Шалаев, 73; 4:1 – Ставпец, 79.
Шинник – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гелоян, 78.
Спартак-2 – Балтика – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Пантелеев, 20; 1:1 – Григорьев, 48; 2:1 – Тюнин, 82.
Авангард – Армавир – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гоцук, 33.