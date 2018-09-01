Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Спартак-2» победил «Балтику», «Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом». Петербуржцы набрали первое очко в сезоне

    «Спартак-2» на своем поле обыграл «Балтику» в матче девятого тура ФНЛ.

    «Зенит-2» в Воронеже сыграл вничью с местным «Факелом». Это первое очко петербургской команды, набранное в нынешнем розыгрыше турнира.

    Лидер турнирной таблицы «Томь» с крупным счетом обыграла «СКА-Хабаровск».

    Россия. Первенство ФНЛ. 9-й тур

    Луч – Мордовия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Обухов, 90+1 (с пенальти).

    Факел – Зенит-2 – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бирюков, 17; 1:1 – Макеев, 42; 1:2 – Скроботов, 47; 2:2 – Лебеденко, 52.

    Томь – СКА-Хабаровск – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гвинейский, 3; 1:1 – Зайцев, 33; 2:1 – Кухарчук, 49; 3:1 – Шалаев, 73; 4:1 – Ставпец, 79.

    Шинник – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гелоян, 78.

    Спартак-2 – Балтика – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев, 20; 1:1 – Григорьев, 48; 2:1 – Тюнин, 82.

    Авангард – Армавир – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гоцук, 33.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2018 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11