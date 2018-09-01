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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)

Томь - СКА-Хабаровск

01.09.2018, Суббота, 15:00 мск Томск, стадион Труд Россия. ФНЛ, 9 тур Томь - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2015/2016)
32 тур
18 апреля, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Томь
14 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Томь 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
21 тур
22 ноября, суббота 11:00 Томь 1:0 СКА-Хабаровск
5 тур
3 августа, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:3 Томь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
29 тур
23 апреля, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Томь
13 тур
21 сентября, пятница 16:00 Томь 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2013, группа A
2 тур
12 февраля, вторник 13:00 Томь 0:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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