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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 сентября 2018
Томь
01.09.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
4 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
3'
Н. Гвинейский
49'
И. Кухарчук
73'
О. Шалаев
79'
А. Ставпец
33'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Д. Тихий
90'
+4
Замена
А. Макурин
️️️️
Н. Калинский
85'
Желтая карточка
Н. Калинский
81'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Ставпец
80'
ГОЛ! 4:1!
А. Ставпец
79'
Желтая карточка
И. Кухарчук
74'
74'
Замена
В. Федотов
️️️️
М. Ненахов
ГОЛ! 3:1!
О. Шалаев
73'
Замена
С. Фомин
️️️️
Н. Гвинейский
71'
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
65'
60'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Никифоров
59'
Желтая карточка
П. Карасев
ГОЛ! 2:1!
И. Кухарчук
49'
42'
Желтая карточка
М. Ненахов
33'
ГОЛ! 1:1!
Н. Зайцев
31'
Замена
О. Алейник
️️️️
И. Квеквескири
31'
Замена
П. Карасев
️️️️
М. Казанков
15'
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
Н. Гвинейский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
44
Лисинков
15
Тихий
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
78
Калинский
98
Гвинейский
16
Ставпец
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-3-1-1-1
54
Генералов
10
Никифоров
18
Прындета
3
Зайцев
24
Ненахов
33
Квеквескири
19
Гарбуз
69
Дедечко
60
Казанков
10
Базелюк
78
Калинский
21
Макурин
21
Макурин
78
Калинский
98
Гвинейский
4
Фомин
4
Фомин
98
Гвинейский
16
Ставпец
77
Сасин
77
Сасин
16
Ставпец
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
33
Квеквескири
34
Алейник
34
Алейник
33
Квеквескири
60
Казанков
18
Карасев
18
Карасев
60
Казанков
24
Ненахов
19
Федотов
19
Федотов
24
Ненахов
10
Никифоров
27
Радченко
27
Радченко
10
Никифоров
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
36
Станислав Крапухин
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Труд
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