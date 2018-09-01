Бундеслига. «Байер» проиграл «Вольфсбургу» и другие результаты

«Байер» на своем поле уступил «Вольфсбургу» в матче второго тура Бундеслиги.

В других встречах «Хоффенхайм» переиграл «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия» поделил очки с «Аугсбургом», а «Вердер» победил «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Байер – Вольфсбург – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бэйли, 24; 1:1 – Озкан, 36 (автогол); 1:2 – Вегхорст, 55; 1:3 – Штеффен, 60.

Нюрнберг – Майнц – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Матета, 25: 1:1 – Ишак, 48.

Аугсбург – Боруссия (Менхенгладбах) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грегоритч, 12; 1:1 – Плеа, 68.

Хоффенхайм – Фрайбург – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хайнц, 36; 1:1 – Салаи, 50; 2:1 – Салаи, 63; 3:1 – Крамарич, 90+5.

Айнтрахт – Вердер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Осако, 21; 1:1 – Аллер, 49 (с пенальти); 1:2 – Рашица, 90+6.

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