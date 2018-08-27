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  • РПЛ. «Енисей» обыграл «Крылья Советов» в заключительном матче 5-го тура

РПЛ. «Енисей» обыграл «Крылья Советов» в заключительном матче 5-го тура

27 августа 2018, 19:30
60

В понедельник, 27 августа, пятый тур российской Премьер-лиги завершился матчем «Енисей»«Крылья Советов» (1:0).

РПЛ. 5-й тур

Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 44.

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1

Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пауревич, 3 (в свои ворота); 0:2 – Дзюба, 11.

Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 10; 1:1 – Чалов, 67.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Думбия, 29; 1:1 – Бикфалви, 50; 2:1 – Димитров, 78.

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Урал Ахмат Рубин ЦСКА Спартак Динамо Оренбург Краснодар Уфа Зенит Локомотив Анжи Енисей Крылья Советов
Комментарии (60)
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Ростов рулит.
1535135833
Хоть и победил Ростов, но игра ужастная. Футболом и не пахло, тыр пыр какой то.
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OfaZavr
1535179210
надеюсь нас ждем супер дерби! главное без травм и околофутбольной грязи. пусть все решиться только на поле. Вперед Спартак!
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portero
1535204571
Урал с первой победой!
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Сибирь за Спартак
1535208182
Спартак, пора осваивать новую схему, освежать состав, убирать балласт и начинать ИГРАТЬ.
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BAIv
1535263651
как то думается что в Оренбурге будут ничью катать
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prezent2017
1535278555
Вперед Газпром. Лучшая компания в мире!
Ответить
BAIv
1535288216
вот чуйка перед игрой была что ничейка будет.
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Мары
1535288874
Оренбург хорош был в первом тайме.Во втором Краснодар был более настырным что ли.В общем матч понравился.Команды были хорошИ.
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portero
1535291293
Дзюба гол! прет пока у парня , вопрос насколько долго ?
Ответить
portero
1535295161
а гол то Уфы почему отменили? вне игры пассивное было
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