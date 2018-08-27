РПЛ. «Енисей» обыграл «Крылья Советов» в заключительном матче 5-го тура

В понедельник, 27 августа, пятый тур российской Премьер-лиги завершился матчем «Енисей» – «Крылья Советов» (1:0).
РПЛ. 5-й тур
Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Костюков, 44.
Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1
Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Пауревич, 3 (в свои ворота); 0:2 – Дзюба, 11.
Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 10; 1:1 – Чалов, 67.
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Думбия, 29; 1:1 – Бикфалви, 50; 2:1 – Димитров, 78.
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).