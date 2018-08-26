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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Оренбург - Краснодар

26.08.2018, Воскресенье, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 5 тур Оренбург - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Оренбург 1:0 Краснодар
13 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Краснодар 3:3 Оренбург
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 19:00 Краснодар 3:2 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +108

    Kbp. V 26 августа 2018, 18:55

    Что сегодня опять судья помешал Краснодару :) :)

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    Рейтинг: +597

    Krd123 26 августа 2018, 16:05

    Крас красавцы, мага молодчина!) Но Оренбург достойно смотрятся в этом году.

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 26 августа 2018, 15:53

    красавчики земляки из Краснодара

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 15:53

    таки пусть будет ничья!!!

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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 26 августа 2018, 15:50

    Не хватило Оренбургу устоять..........

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 15:42

    оренбург достоин уважения! молодцы, однако.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 13:26

    быки, вперед!!!

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    Рейтинг: +31

    Sl@v@ 20 августа 2018, 17:15

    Быкам по рогам! Вперёд Оренбург!!!

    4
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    Рейтинг: +597

    Krd123 > Sl@v@ 26 августа 2018, 15:49

    Орену на колени! А Крас дави их всех!

    1
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