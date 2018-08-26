Оренбург - Краснодар

Что сегодня опять судья помешал Краснодару :) :)
|27 тур
|7 мая, воскресенье
|14:00
|Оренбург
|1:0
|Краснодар
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Краснодар
|3:3
|Оренбург
|27 тур
|7 мая, воскресенье
|14:00
|Оренбург
|1:0
|Краснодар
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Краснодар
|3:3
|Оренбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57:29
|+28
|64
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45:28
|+17
|56
|3.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55:23
|+32
|56
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46:23
|+23
|51
|5.
|Спартак М
|30
|14
|7
|9
|36:31
|+5
|49
|6.
|Арсенал Т
|30
|12
|10
|8
|40:33
|+7
|46
|7.
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39:34
|+5
|43
|8.
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28:30
|-2
|42
|9.
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25:23
|+2
|41
|10.
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33:45
|-12
|38
|11.
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24:30
|-6
|36
|12.
|Динамо М
|30
|6
|15
|9
|28:28
|0
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25:46
|-21
|28
|14.
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24:34
|-10
|26
|15.
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13:50
|-37
|21
|16.
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24:55
|-31
|20
Что сегодня опять судья помешал Краснодару :) :)
таки пусть будет ничья!!!
оренбург достоин уважения! молодцы, однако.
быки, вперед!!!