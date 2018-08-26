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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Краснодар
Оренбург - Краснодар: обзор матча 26 августа 2018
Оренбург
26.08.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
22'
А. Козлов
88'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Краснодар
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
И. Игнатьев
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бреев
86'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Попович
83'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Козлов
67'
66'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
66'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
И. Жигулев
63'
Замена
К. Куэва
️️️️
Вандерсон
57'
Желтая карточка
Ш. Каборе
43'
Желтая карточка
У. Спайич
26'
Замена
А. Синицын
️️️️
С. Крицюк
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-3-1
39
Фролов
58
Ойеволе
2
Бегич
3
Сиваков
32
Терехов
8
Афонин
11
Сутормин
33
Мишкич
22
Попович
23
Бреев
32
Козлов
4-1-2-1-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
10
Жигулев
10
Мамаев
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
22
Попович
7
Чуканов
7
Чуканов
22
Попович
32
Козлов
32
Кулишев
32
Кулишев
32
Козлов
23
Бреев
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Бреев
33
Крицюк
88
Синицын
88
Синицын
33
Крицюк
94
Вандерсон
99
Куэва
99
Куэва
94
Вандерсон
10
Жигулев
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Жигулев
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Оренбург - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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