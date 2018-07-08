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  • Шалимов: «На чемпионате мира-2018 Смолов занимался не своим делом»

Шалимов: «На чемпионате мира-2018 Смолов занимался не своим делом»

8 июля 2018, 23:53
24

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поговорил о фигуре форварда сборной России Федора Смолова в контексте его выступления на чемпионате мира-2018. Специалист считает, что нападающий занимался не своим делом.

«Удачное выступление на ЧМ могло повысить привлекательность игрока, увеличить стоимость. Мне кажется, Федор просто играл не в свой футбол, или ему позволяли это делать. Артем Дзюба силен борьбой, он навязывает ее всем, кого видит — ставит корпус, сохраняет мячи.

Сила Смолова — в голах. От него надо требовать не борьбы в углах и ухода в глубину поля, а расположения у штрафной в створе ворот. Федя же занимался не своим делом, либо от него требовали иного.

Когда Станислав Черчесов говорит, что Смолову надо дать свободу, и он будет забивать, я не могу с этим согласиться. Когда есть свобода, Федя начинает уходить куда угодно, теряя зону у штрафной», – сказал тренер.

Шалимов работал со Смоловым в «Краснодаре».

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор Шалимов Игорь
Комментарии (24)
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Мары
1531083865
Сколько людей, столько мнений. Хотя это оценка профессионала.
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bset
1531084858
Следующий сезон покажет. Главное психологически восстановиться.
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zico2205
1531087041
Разве все что говорит Шалимов оправдывает действия Смолова ??? Сборная играла разнообразно и Федор просто не был готов к ЧМ...Я увидел столько брака, неуверенности и какого то равнодушия(чего не было видно у остальных) и чувства , что он находится не на поле, а в прострации....Гол Виды, где Смолов был только помехой и вратарю и защитнику...и вообще- что он там делал - во вратарской ??? Или бы уж стоял у штанги и контролировал тот угол....А он был в полупозиции....Еще раздражали его офсайды, где он ленился просто....Ну а о пенальти - тут просто чересчур почувствовал себя Месси....Так бить -просто позор...Я хуже пробитого пенальти не видел в жизни....Так что не надо его выгораживать....Ему надо разобраться в себе...Что он больше любит- себя в футболе или футбол в себе.....
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hmelarj
1531087417
После его пенальти в голове было одно слово - мудак!!!
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Flame2045
1531088379
по моему единственная ошибка Черчесова,что Смолова выпустил!
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пряник929
1531109227
Он просто не занимался делом... никаким....
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Рубик Докоян
1531114425
Шалимов от части прав. Смолов больше игрок штрафной и в её близи, где может пробить по воротам, сделать пас, отыграться с партнёром. Большой объём работы он не может выполнять, нет достаточного функционала. Он как и все игроки действовал в рамках тренерской установки, отходил на зад и принимал участие в оборонительных действиях. Но у него было несколько моментов у штрафной, где требовалось быстро принять решение и пробить по воротам, но он медлил с ударом, подбирая выгодную позицию и терял мяч или его удар накрывали. Игры на ЧМ это не в РФПЛ и тут не прохонже, что можно делать во внутреннем чемпионате.
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Cromathaar
1531117027
В кои-то веки согласен с Шалимовым. Выпускать Федю, чтобы он играл как Дзюба - такая себе затея.
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FanatSerj
1531118039
Согласен, Смолов кого только не играл, с Испанцами первого опорника, с Хорватами вначале вообще вместо Самедова отрабатывал пока еще Дзюба был на поле, а дальше тоже его использовали как Дзюбу, тупо в 50% случаев вешали на него или держали его не на линии офсайда, а перед двумя защитниками, тем самым лишая его скорости. Это тоже самое когда на прошлом Евро Слуцкий на флангах использовал Кокорина и Смолова и по итогу это оказался полный провал и так же гнали на каждого, что они не какие.
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Denis SPb
1531139288
Согласен! Смолов и Дзюба - разнотипные нападающие! При замене игра должна была перестраиваться, но этого не было... Смолов старался, но абсолютно не выстроили игру через него... Незабитый пенальти не в счёт - там любой мог ошибиться, и тогда вешали бы всё именно на него... Хоть и печально, что засыпались на этом... И вообще, возникает впечатление, что пенальти у нас не особо отрабатывались - а надо было бы! ибо выиграть объективно было трудно, а вот удержать ничью - ещё куда ни шло, а это автоматически означает пенальти
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