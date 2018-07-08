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    Шалимов: «На чемпионате мира-2018 Смолов занимался не своим делом»

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поговорил о фигуре форварда сборной России Федора Смолова в контексте его выступления на чемпионате мира-2018. Специалист считает, что нападающий занимался не своим делом.

    «Удачное выступление на ЧМ могло повысить привлекательность игрока, увеличить стоимость. Мне кажется, Федор просто играл не в свой футбол, или ему позволяли это делать. Артем Дзюба силен борьбой, он навязывает ее всем, кого видит — ставит корпус, сохраняет мячи.

    Сила Смолова — в голах. От него надо требовать не борьбы в углах и ухода в глубину поля, а расположения у штрафной в створе ворот. Федя же занимался не своим делом, либо от него требовали иного.

    Когда Станислав Черчесов говорит, что Смолову надо дать свободу, и он будет забивать, я не могу с этим согласиться. Когда есть свобода, Федя начинает уходить куда угодно, теряя зону у штрафной», – сказал тренер.

    Шалимов работал со Смоловым в «Краснодаре».

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2018 23:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 9 июля 2018, 15:28

      Согласен! Смолов и Дзюба - разнотипные нападающие! При замене игра должна была перестраиваться, но этого не было... Смолов старался, но абсолютно не выстроили игру через него... Незабитый пенальти не в счёт - там любой мог ошибиться, и тогда вешали бы всё именно на него...
      Хоть и печально, что засыпались на этом...
      И вообще, возникает впечатление, что пенальти у нас не особо отрабатывались - а надо было бы! ибо выиграть объективно было трудно, а вот удержать ничью - ещё куда ни шло, а это автоматически означает пенальти

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июля 2018, 09:33

      Согласен, Смолов кого только не играл, с Испанцами первого опорника, с Хорватами вначале вообще вместо Самедова отрабатывал пока еще Дзюба был на поле, а дальше тоже его использовали как Дзюбу, тупо в 50% случаев вешали на него или держали его не на линии офсайда, а перед двумя защитниками, тем самым лишая его скорости.
      Это тоже самое когда на прошлом Евро Слуцкий на флангах использовал Кокорина и Смолова и по итогу это оказался полный провал и так же гнали на каждого, что они не какие.

      3
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 9 июля 2018, 09:17

      В кои-то веки согласен с Шалимовым. Выпускать Федю, чтобы он играл как Дзюба - такая себе затея.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 08:33

      Шалимов от части прав. Смолов больше игрок штрафной и в её близи, где может пробить по воротам, сделать пас, отыграться с партнёром. Большой объём работы он не может выполнять, нет достаточного функционала. Он как и все игроки действовал в рамках тренерской установки, отходил на зад и принимал участие в оборонительных действиях. Но у него было несколько моментов у штрафной, где требовалось быстро принять решение и пробить по воротам, но он медлил с ударом, подбирая выгодную позицию и терял мяч или его удар накрывали. Игры на ЧМ это не в РФПЛ и тут не прохонже, что можно делать во внутреннем чемпионате.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рубик Докоян 9 июля 2018, 09:37

      да как раз про эти моменты, что у него было он не бил по воротам, как бы сделал это Черешев (который бил во всех случаях, даже когда и не было случая он все равно бил), а Смолов в аналогичных ситуациях искал партнеров, придерживал мяч и ждал когда кто то откроется, после этого и острота момента пропадала, это не его игра.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 9 июля 2018, 09:45

      Это ему в вину и ставят болельщики и специалисты. Как и то, что мало отрабатывал на поле в отличие от партнёров, тем более, что Стас его постоянно выпускал, полагая, что он свежий и добавит в скорости и креативе. Но этого не случалось и как итог ещё злосчастный пенальти пробитый им по-пижонски.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рубик Докоян 9 июля 2018, 10:40

      ну болельщики которые ни разу не видели как "Краснодар" играет и какие там функции Смолов выполняет их понятно, на хайпе первый раз в жизни футбол посмотрели и выводы делают. Что за специалисты то? Кононов, Шалимов, Рахимов, тренера которые отлично знают возможности Смолова об этом говорили, что его используют совсем не так, как надо.
      Другое дело что его и не хотели так использовать, из за того что у нас и так мало футболистов, которые хоть как то умеют обращаться с мячом в атаке и вешали эти плеймекерские функции на него.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > 9 июля 2018, 15:38

      Да смотреть футбол сейчас это не проблема, особенно если сравнивать как это было в 90-х или еще раньше, сейчас можно хоть чемпионат Гваделупы в интернете смотреть, раньше таких возможностей не было, тогда обладатель тарелки шейхом считался и у него как в кинотеатре собирались с округи, а сейчас у меня отец которому под 70ть на пенсию это может позволить + интернет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 9 июля 2018, 19:11

      Посмотрим как дальше пойдёт. В сентябре Лига наций, в марте отборочные на Евро 2020г.У Федьки будет возможность себя показать и реабилитироваться. На какой позиции и какие функции на поле он будет выполнять увидим. Возможно и Черчесов сделает выводы.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рубик Докоян 9 июля 2018, 22:07

      ИМХО нашим теперь надо как минимум сезон отдыхать, что бы хоть что то подобное показывать )))
      Вспомним тот же Спартак после чемпионства ))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 9 июля 2018, 22:26

      Да, по всякому бывало в истории. Кто-то трижды подряд выигрывал и чемпионат СССР, а кто-то вот и ЛЧ. Посмотрим, понтов много появилось. Но когда пойдут игры с европейскими командами Рамадана уже не будет... )))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 июля 2018, 07:07

      Он просто не занимался делом... никаким....

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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 июля 2018, 03:48

      а чем должен заниматься на поле конкретно

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      Рейтинг: +181

      Flame2045 9 июля 2018, 01:19

      по моему единственная ошибка Черчесова,что Смолова выпустил!

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 июля 2018, 01:03

      После его пенальти в голове было одно слово - мудак!!!

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      Рейтинг: +979

      directorpg > hmelarj 9 июля 2018, 04:57

      Даже Месси не забивает пенальти, но ни кто его не оскорбляет

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      Рейтинг: +915

      спанчес > directorpg 9 июля 2018, 10:07

      потому что всем похрин

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      Рейтинг: +308

      hmelarj > directorpg 11 июля 2018, 01:34

      федя хотел чтобы его запомнили. его запомнили. хотя футбол это только игра.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 июля 2018, 00:57

      Разве все что говорит Шалимов оправдывает действия Смолова ??? Сборная играла разнообразно и Федор просто не был готов к ЧМ...Я увидел столько брака, неуверенности и какого то равнодушия(чего не было видно у остальных) и чувства , что он находится не на поле, а в прострации....Гол Виды, где Смолов был только помехой и вратарю и защитнику...и вообще- что он там делал - во вратарской ??? Или бы уж стоял у штанги и контролировал тот угол....А он был в полупозиции....Еще раздражали его офсайды, где он ленился просто....Ну а о пенальти - тут просто чересчур почувствовал себя Месси....Так бить -просто позор...Я хуже пробитого пенальти не видел в жизни....Так что не надо его выгораживать....Ему надо разобраться в себе...Что он больше любит- себя в футболе или футбол в себе.....

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > zico2205 9 июля 2018, 12:01

      Этот м.......к мог летящий мяч от Виды выбить или корпусом закрыть, а по повтору было видно, что он его пропускал, думая, что мяч на угловой выходит! феерический *******!!!! Нет других слов ...

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июля 2018, 00:20

      Следующий сезон покажет. Главное психологически восстановиться.

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