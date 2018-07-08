Шалимов: «На чемпионате мира-2018 Смолов занимался не своим делом»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поговорил о фигуре форварда сборной России Федора Смолова в контексте его выступления на чемпионате мира-2018. Специалист считает, что нападающий занимался не своим делом.

«Удачное выступление на ЧМ могло повысить привлекательность игрока, увеличить стоимость. Мне кажется, Федор просто играл не в свой футбол, или ему позволяли это делать. Артем Дзюба силен борьбой, он навязывает ее всем, кого видит — ставит корпус, сохраняет мячи.

Сила Смолова — в голах. От него надо требовать не борьбы в углах и ухода в глубину поля, а расположения у штрафной в створе ворот. Федя же занимался не своим делом, либо от него требовали иного.

Когда Станислав Черчесов говорит, что Смолову надо дать свободу, и он будет забивать, я не могу с этим согласиться. Когда есть свобода, Федя начинает уходить куда угодно, теряя зону у штрафной», – сказал тренер.

Шалимов работал со Смоловым в «Краснодаре».

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