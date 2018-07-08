Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Есть только один способ исправиться.

Для сборной России чемпионат мира завершен. Команда вылетела драматично и не облажалась там, где все постоянно ждали от нее провала. Сборная России игрой влюбила в себя тех, кто постоянно ее критиковал. Почти испанец Черышев доигрался до лучшего бомбардира сборной. Акинфеева сравнивали с изображениями на банкнотах, а в честь Дзюбы даже переименовали поселок. Теперь все закончилось, а главным виновником вылета назначили Смолова.

twit text P.S. Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец – этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент... —Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin)7 июля 2018 г.

Федор действительно виноват, но лишь перед самим собой. Перед чемпионатом мира он снимался в мотивационных роликах и был лицом российского футбола. Смолов написал проникновенное письмо о себе и России, куда должны приехали тысячи болельщиков со всего мира. И его слова о собственном пути действительно нужно показывать иностранцам, как рекламу русской жизни. Смолов сделал, чтобы заявить о себе перед всей Европой. Потому что о клубе из топовой лиги он мечтает прямо сейчас.

Но Смолов провалился там, где должен был показать чудо. Из пяти мячей в ворота Саудовской Аравии Федор не воткнул ни одного, а потом сник из-за локальной неудачи. Зато его конкурент Дзюба обменялся приветствиями с Черчесовым и забил гвоздь, как только вылетел со скамейки. Смолов уже тогда проиграл конкуренцию настроению и нацеленности Артема, и место в старте больше не получал. После матча с Хорватией Федя один сидел на поле и переживал личную трагедию. За пределами поля не лучше – там его теперь ненавидят. Хотя и не все.

twit text — Ай трайд соу хард (@p_yurevna) 7 июля 2018 г.

В игре с Хорватией Федор Смолов не забил пенальти в послематчевой серии – его подсечка и есть единственный кошмар. На поле Смолов был одним из лучших, а по ходу турнира сильно прогрессировал. За 62 минуты матча с хорватами он выдал 74% удачных ТТД и замучил прессингом финалиста Лиги чемпионов Ловрена. С Испанией получалось хуже (46% ТТД), зато Федор наглухо прикрыл Бускетса. А вот пенальти не получился.

Что теперь?

Федя, нельзя сдаваться. Один турнир (даже такой) не поставит крест на карьере. Ты – лучший игрок предыдущего сезона РФПЛ, который уже несколько лет бьет бомбардирские рекорды в «Краснодаре». Тебя ждут в «Зените» и в «Локомотиве», поэтому будущее хотя бы в России уже обеспечено. Но к черту Премьер-лигу. Самой правильной реакцией сейчас – еще яростнее пробиваться к европейской мечте. Даже если сейчас на тебя выльют кучу незаслуженной или заслуженной грязи.

«Благодарен, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что извлеку выводы и стану сильнее» (Федор Смолов)

Мы по-прежнему в тебя верим и видим, как ты работаешь над собой. Не всегда выходит – но это нормально. В моменты, когда ничего не получается, важно втапливать до пола и переть без промежуточных остановок. Ты так уже делал, когда уходил из «Динамо» в скромный «Урал», где реанимировал почти умершую карьеру. Ты избавился от рекламной Лопыревой и ненужных тусовок, а с этим сразу пришли новые голы и личный прогресс. Ты не бросил «Краснодар» и стал надеждой страны, хотя никогда не был ее чемпионом. Ты выиграл в личном соревновании с самим собой и тащил партнеров вперед. Надо выиграть еще раз.

Мужики – спасибо!

Реакция России на сборную. Мы гордимся