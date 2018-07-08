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    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь


    4
    Голосов: 26
    08.07.2018 09:00
    Есть только один способ исправиться.

    Для сборной России чемпионат мира завершен. Команда вылетела драматично и не облажалась там, где все постоянно ждали от нее провала. Сборная России игрой влюбила в себя тех, кто постоянно ее критиковал. Почти испанец Черышев доигрался до лучшего бомбардира сборной. Акинфеева сравнивали с изображениями на банкнотах, а в честь Дзюбы даже переименовали поселок. Теперь все закончилось, а главным виновником вылета назначили Смолова.

    Федор действительно виноват, но лишь перед самим собой. Перед чемпионатом мира он снимался в мотивационных роликах и был лицом российского футбола. Смолов написал проникновенное письмо о себе и России, куда должны приехали тысячи болельщиков со всего мира. И его слова о собственном пути действительно нужно показывать иностранцам, как рекламу русской жизни. Смолов сделал, чтобы заявить о себе перед всей Европой. Потому что о клубе из топовой лиги он мечтает прямо сейчас.

    Но Смолов провалился там, где должен был показать чудо. Из пяти мячей в ворота Саудовской Аравии Федор не воткнул ни одного, а потом сник из-за локальной неудачи. Зато его конкурент Дзюба обменялся приветствиями с Черчесовым и забил гвоздь, как только вылетел со скамейки. Смолов уже тогда проиграл конкуренцию настроению и нацеленности Артема, и место в старте больше не получал. После матча с Хорватией Федя один сидел на поле и переживал личную трагедию. За пределами поля не лучше – там его теперь ненавидят. Хотя и не все.

    В игре с Хорватией Федор Смолов не забил пенальти в послематчевой серии – его подсечка и есть единственный кошмар. На поле Смолов был одним из лучших, а по ходу турнира сильно прогрессировал. За 62 минуты матча с хорватами он выдал 74% удачных ТТД и замучил прессингом финалиста Лиги чемпионов Ловрена. С Испанией получалось хуже (46% ТТД), зато Федор наглухо прикрыл Бускетса. А вот пенальти не получился.

    Что теперь?

    Федя, нельзя сдаваться. Один турнир (даже такой) не поставит крест на карьере. Ты – лучший игрок предыдущего сезона РФПЛ, который уже несколько лет бьет бомбардирские рекорды в «Краснодаре». Тебя ждут в «Зените» и в «Локомотиве», поэтому будущее хотя бы в России уже обеспечено. Но к черту Премьер-лигу. Самой правильной реакцией сейчас – еще яростнее пробиваться к европейской мечте. Даже если сейчас на тебя выльют кучу незаслуженной или заслуженной грязи.

    «Благодарен, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что извлеку выводы и стану сильнее» (Федор Смолов)

    Мы по-прежнему в тебя верим и видим, как ты работаешь над собой. Не всегда выходит – но это нормально. В моменты, когда ничего не получается, важно втапливать до пола и переть без промежуточных остановок. Ты так уже делал, когда уходил из «Динамо» в скромный «Урал», где реанимировал почти умершую карьеру. Ты избавился от рекламной Лопыревой и ненужных тусовок, а с этим сразу пришли новые голы и личный прогресс. Ты не бросил «Краснодар» и стал надеждой страны, хотя никогда не был ее чемпионом. Ты выиграл в личном соревновании с самим собой и тащил партнеров вперед. Надо выиграть еще раз.

    Мужики – спасибо!

    Реакция России на сборную. Мы гордимся

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 26
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 25 июля 2018, 12:37

      Думаю Федя себя ещё покажет в сборной!!

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 25 июля 2018, 12:36

      Месси тоже облажался конкретно. И что теперь? Бывает всякое.

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl > АндрейФКСМ 25 июля 2018, 14:40

      Зато какой гол Месси забил в матче с Нигерией... Да и глупо их сравнивать наверное, они как небо и земля...

      0
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 18 июля 2018, 22:11

      Все никак из головы не выходит-Зачем с Хорватами Черчес заменил Черышева?

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 июля 2018, 07:17

      Чернильный Смолов - лишил Великую Россию полуфинала!
      Повинен в делах своих мерзких. Да придет Божья Кара
      и покарает неверного,пустившего под откос целую Державу!

      2
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      Рейтинг: +13

      Смит Вессон 12 июля 2018, 11:32

      При каждой игре нашей сборной, начиная с групповых, я молился чтобы Черчесов не выпускал его в игру. И каждый раз уважаемый Станислав Саламович хоть на несколько минут его выводил. Но на такой игре с Хорватами следовало все же стиснуть зубы и на зло рекламным Смоловским спонсорам отказать. Ну как минимум не выводить его на пенальти. Он же тормоз, лупанул ровно туда же, что и испанскому голкиперу, только тому чуть посильнее и поэтому пробил руки, а хорватскому мягонько в ладошки но туда же (они знали где его встречать). А как отклонился от меча от Вида, побоялся наверно наколочку на плече попортить. Если ты не кидаешься на мяч а отклоняешься от него чего ты путаешься под ногами защитников. Короче вся страна молилась чтобы не выпустили Смолова, а противники наоборот чтобы Смолов вышел и поиграл за них. В полуфинале наша команда должна была вынести Англичан, вся команда пахала как трактор на это, а этот один весь огород запорол красуясь. После игры я физически почувствовал оплеуху. Я не знаю но похоже что не показалось, то что его нет в команде, как то он все с краю стоял и о своем думал. Об этом надо говорить, а не толерантнечать, не то место и не то время замалчивать. ЭТО ЧМ в РОССИИ. И когда ты выносишь себя на поле ты осознаешь момент или идешь мимо. Сейчас самое время хотя бы уйти красиво, да вряд ли куда то возьмут, разве что совсем безглазые.....

      3
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 10 июля 2018, 18:40

      Я горд за Сборную и за страну молорики не посрамили

      1
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      Рейтинг: +15

      rsn21 9 июля 2018, 15:28

      А что Смолов то, он показал свою среднюю игру, и хорошую для уровня РФПЛ. Он не виноват в проблемах сборной, как его учили и он учился так и показал. учили мазать и не достаточно тренировали попадать в створ, игра на лицо...
      Футбол - командная игра, а не одного человека. В поражении виноваты все в том числе и тренер...
      Лимит лишь бы не изчерпали еще на 32 года))
      А так посмотрим что будет через 4 года, надеюсь будет лучше))

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 9 июля 2018, 12:43

      "Но к черту Премьер-лигу. Самой правильной реакцией сейчас – еще яростнее пробиваться к европейской мечте. Даже если сейчас на тебя выльют кучу незаслуженной или заслуженной грязи."

      Ребята, ну какая европейская мечта? Человеку уже 28 лет - это означает, что уезжать в Европу можно было либо сейчас, либо никогда. А для этого надо было показывать свой уровень на ЧМ. Он не то, что ничего не показал, он вообще его провалил позорно так, что это видели абсолютно все. Никакой клуб более-менее высокого ранга с таким игроком связываться не будет. И исправить тут уже ничего нельзя.
      Даже если через 2 года на Евро сыграть здорово - это уже ничего не изменит, ведь там Смолову будет уже 30 - кому он нужен в таком возрасте? Ну в лучшем случае можно поиграть где-нибудь в Бельгии или Голландии - но это ведь не та Европейская мечта, о которой мы говорим, верно?

      Я думаю, единственное, на чем следует сейчас сконцентрироваться - это на игре в Краснодаре с тем, чтобы попробовать с этим клубом что-то выиграть. Доказать всем, что ты лидер и что ты вообще способен выигрывать хоть что-то. Потому что у меня сейчас сложилось ощущение, что Фёдор - это игрок, который не в состоянии в решающих матчах проявить себя. И я вот не уверен, что хочу видеть его в Локомотиве, куда его сватают.

      2
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 9 июля 2018, 10:50

      Главное чтобы не накосячил после чемпионата. Не поехал бы с друзьями кутить или еще что выкинул в этом стиле!

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 9 июля 2018, 08:22

      Смолов как раз не промахнулся с пенальти, он попал в створ.
      А вот Фернандес ударил мимо ворот , бездарно, по уходящей.
      Странно , обсуждают пенальти Смолова и ни слова о промахе Фернандеса.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ROMAN63new 9 июля 2018, 12:36

      Потому что очень странно было бы судить об игре по одному смазанному пенальти. Фернандес весь ЧМ играл, как Бог. Благодаря ему вообще была эта серия пенальти. Ну смазал, с кем не бывает...

      А Смолов весь турнир играл, как говно. Пенальти - лишь финальная точка этого беспредела. Отсюда и реакция

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      Рейтинг: +15

      rsn21 > Torvald64 9 июля 2018, 15:32

      не Смолов а команда, от раздающего и тренера очень много зависит. не в защиту, но по справедливости вся сборная с тренером... не отренировал как нужно.

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